TURCIA - ROMÂNIA. Alexandru Maxim (35 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a vorbit despre șansele României la semifinala barajului CM 2026 cu Turcia.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Maxim a analizat jocul Turciei înainte de confruntarea cu România și a identificat punctul slab al adversarilor: defensiva.

Alex Maxim a identificat punctul slab al turcilor: „Aici se va decide meciul”

„Turcii sunt foarte încrezători. E normal, dacă ne uităm la ultimele evoluții. Au crescut ca joc în ultimii doi ani și au foarte mare încredere că vor câștiga. Va fi presiune foarte mare, dar va fi pe ambele echipe. Avem șansa noastră.

Dacă vom trece de primele 20-25 de minute, când și ei, dar și publicul, vor pune presiune mare pe noi, cred că vom avea șanse. Trebuie să marcăm gol sau goluri ca să ne calificăm. E greu să reziști pe terenul Turciei fără să primești gol.

Ei sunt foarte puternici ofensiv, dar au mari probleme pe tranziție negativă, când pierd mingea, dar și la fazele fixe. Avem jucători ofensivi în formă, Man, Mihăilă, Ianis Hagi, Bîrligea. Va trebui să stăm bine defensiv, să ne închidem, să ne dublăm în fața jucătorilor lor foarte buni.

Meciul se va decide la micile detalii, la duelurile unu la unu. Va trebui să fim atenți, însă, când avem mingea, trebuie să le punem probleme. Va fi dificil dacă nu marcăm. Ei sunt foarte încrezători că vor câștiga, mai ales acasă. Au însă probleme. Pe partea defensivă, ei lasă foarte multe spații”, a spus Alexandru Maxim la Digi Sport.

FOTO. Aici se joacă Turcia - România

Trebuie să intrăm pe teren cu personalitate, să avem încredere. Trebuie să gestionăm bine momentele jocului, când să încetinim, când să accelerăm jocul. Pe început de joc, de repriză secundă, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Atunci pun foarte mare presiune. Alexandru Maxim

Maxim încă vrea la națională

Maxim n-a mai jucat pentru România de aproape 4 ani, de la înfrângerea cu Muntenegru din Nations League, 0-3, însă speră că va putea reveni alături de „tricolori”.

„Mă gândesc la echipa națională. Orice jucător activ român se gândește la asta, cât timp e în formă și evoluează la un nivel decent.

N-am primit vreun semn, dar nici nu cred că e momentul să discutăm despre asta. Îmi doresc să evoluez cât pot la un nivel foarte bune. Dacă va fi cazul să mă întorc la națională, voi veni cu mare plăcere”, a spus Maxim.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

