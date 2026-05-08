Explicația bizară a lui Valverde Uruguayanul susține că nu s-a bătut cu Tchoaumeni: „M-am lovit accidental de o masă” + Acuză o conspirație
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 11:54
  • Federico Valverde (27 de ani), al doilea căpitan al clubului Real Madrid, a oferit o primă reacție după cele două altercații pe care le-a avut cu coechipierul său Aurelien Tchoaumeni (26 de ani) la baza de antrenamente a „galacticilor”.
  • Cele două incidente s-au soldat cu deschiderea unor proceduri disciplinare împotriva celor doi jucători, dar și cu rănirea uruguayanului.

Mijlocașul, care va rata El Clasico, a suferit o leziune la cap care îl va ține departe de gazon între 10 și 14 zile.

Tensiunile tot mai mari din vestiarul madrilenilor au provocat o „explozie” joi, când Federico Valverde și francezul Aurelien Tchouameni au fost implicați într-o încăierare în vestiar, uruguayanul fiind transportat la spital cu o tăietură la cap.

Valverde: „Cineva s-a grăbit să povestească ce s-a întâmplat”

Ulterior, Valverde a publicat o declarație pe rețelele de socializare în care și-a cerut scuze față de club și de suporteri, dar a negat că lucrurile ar fi scăpat de sub control și a afirmat că, în timpul „unei discuții”, s-a „lovit accidental de o masă”.

Totodată, uruguayanul susține că „cineva s-a grăbit” să facă public conflictul.

„Ieri (n.red. - miercuri) am fost implicat într-un incident cu un coechipier ca urmare a unei faze din timpul antrenamentului, în care oboseala din competiție și frustrarea au făcut ca totul să pară mai grav decât este.

Într-un vestiar normal, aceste lucruri se pot întâmpla și se rezolvă între noi, fără să devină publice. Evident, în acest caz există cineva în spatele tuturor acestor lucruri care s-a grăbit să răspândească povestea, la care se adaugă un sezon fără trofee, iar cum Madridul este mereu în centrul atenției, totul a fost amplificat.

Astăzi (n.red. - joi) am avut o altă neînțelegere. În timpul discuției, m-am lovit accidental de o masă, lucru care a cauzat o mică tăietură pe frunte și care a necesitat o vizită de rutină la spital.

În niciun moment colegul meu nu m-a lovit, nici eu nu l-am lovit, deși înțeleg că pentru voi ar fi fost mai ușor să credeți că ne-am bătut sau că a fost intenționat, dar asta nu s-a întâmplat.

Simt că furia mea față de situație, frustrarea de a vedea că unii dintre noi ajungem la finalul sezonului consumându-ne ultimele rezerve de energie, epuizându-ne mental, m-au făcut să ajung până la punctul de a mă certa cu un coechipier”, a declarat Valverde într-un story postat pe Instagram.

Valverde: „Mă doare că trec prin această situație”

Uruguayanul susține că aceste incidente au la bază frustrarea provocată de faptul că madrilenii au ratat toate trofeele în acest sezon.

„Îmi pare rău. Îmi pare sincer rău pentru că situația mă doare, momentul prin care trecem mă doare. Madridul este unul dintre cele mai importante lucruri din viața mea și nu pot rămâne indiferent.

Rezultatul este o acumulare de lucruri care se transformă într-o ceartă fără sens, care îmi afectează imaginea și lasă loc invențiilor, calomniilor exagerărilor în jurul unui incident. Orice probleme cu care ne-am confrunta pe teren dispar odată ce ieșim de pe el, iar dacă trebuie să apăr clubul pe stadion, voi fi primul care o va face.

Nu aveam de gând să vorbesc până la sfârșitul sezonului. Am fost eliminați din Liga Campionilor și mi-am păstrat furia și resentimentele pentru mine.

Am irosit încă un an și nu am simțit nevoia să postez pe rețelele de socializare când singura imagine pe care trebuia să o arăt era pe teren, și simt că asta am făcut. De aceea mă doare și mă întristează mult să trec prin această situație, care mă împiedică să joc următorul meci din motive medicale, pentru că am mers întotdeauna până la capăt, până la ultimele consecințe, și mă doare mai mult decât pe oricine faptul că nu pot face acest lucru.

Sunt la dispoziția clubului și a coechipierilor mei pentru a coopera cu orice decizie pe care o consideră necesară. Mulțumesc”, a concluzionat jucătorul.

Incidentul a avut loc la baza de antrenament a clubului din Valdebebas, la o zi după ce cei doi jucători fuseseră implicați într-o altă altercație.

Gravitatea episodului a forțat clubul să organizeze de urgență o ședință la care au participat oficiali de rang înalt ai clubului, iar jucătorii nu au avut voie să părăsească baza de antrenament timp de peste o oră.

Scopul ședinței a fost împiedicarea escaladării tensiunilor care au divizat echipa într-un moment sensibil pentru formație.

Real Madrid va aplica sancțiuni disciplinare

Gruparea de pe Bernabeu a dat un comunicat referitor la conflictul dintre cei doi mijlocași, în care a anunțat că va deschide o anchetă, iar ulterior va aplica sancțiuni împotriva celor doi:

„Real Madrid C.F. anunță că, în urma evenimentelor petrecute în această dimineață în timpul antrenamentului primei echipe, a decis să deschidă proceduri disciplinare împotriva jucătorilor Federico Valverde și Aurélien Tchouameni.

Clubul va anunța rezoluțiile ambelor anchete la momentul oportun, odată ce procedurile interne corespunzătoare vor fi finalizate”.

