Unirea Slobozia a anunțat transferul lui Robert Necșulescu (19 ani), atacant care a evoluat în sezonul trecut la Chindia, în Liga 2, fiind împrumutat de la FCSB.

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După retrogradarea din sezonul trecut, Unirea Slobozia a început reconstrucția lotului, transferându-l pe atacantul format la FCSB.

Unirea Slobozia l-a prezentat pe Robert Necșulescu

Necșulescu și-a făcut junioratul la gruparea din capitală și a evoluat pentru roș-albaștrii în UEFA Youth League, bifând 4 meciuri jucate și un gol marcat. La prima echipă a bucureștenilor el a jucat un singur meci.

În iarna trecută, acesta a ajuns la Chindia Târgoviște, echipă alături de care a jucat barajul pentru promovarea în prima ligă, pierzând împotriva Farului.

La gruparea dâmbovițeană, Necșulescu a jucat 10 meciuri și a marcat de trei ori.

În următorul sezon, acesta va evolua la Unirea Slobozia, echipă care ar putea fi una dintre candidatele la promovare.

„Bine ai venit, Robert Necșulescu!

Atacantul, în vârstă de 19 de ani, este începând de astăzi jucătorul #echipeiialomițenilor!

Robert și-a început parcursul fotbalistic la academia FCSB, unde a bifat prezențe inclusiv în UEFA Youth League. În această iarnă a ajuns la Chindia Târgoviște, iar de atunci și-a trecut în cont 4 goluri.

Clubul nostru îi urează bun venit și mult succes!”, a transmis Unirea Slobozia.

75.000 de euro este cota lui Robert Necșulescu, potrivit Transfermarkt

Până acum, în afară de transferul lui Necșulescu, Unirea a mai anunțat două veniri la echipă.

Este vorba de instalarea lui Ilie Poenaru ca antrenor principal, acesta înlocuindu-l pe Claudiu Niculescu, și de transferul lui Andre Serra.

Serra este un fundaș portughez în vârstă de 27 de ani, format în academia lui Sporting Lisabona, care a evoluat până acum doar în țara natală.

El a îmbrăcat tricourile unor echipe precum Sernache, Belenenses, Coimbra, Cinfanes sau Sanjoanense.

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