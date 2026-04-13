Cristian Romero (27 de ani), căpitanul lui Tottenham, va fi indisponibil până la finalul sezonului, după accidentarea din meciul cu Sunderland (0-1).

Curg veștile proaste pentru Tottenham. Aflată la retrogradare în Premier League, formația londoneză a primit o nouă lovitură, după ce Cristian Romero s-a accidenat din nou.

Cristian Romero, OUT pentru restul sezonului după accidentarea cu Sunderland

Stoperul argentinian a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 70 al meciului cu Sunderland.

Romero a fost împins din spate de Brobbey și s-a ciocnit cu portarul Kinsky, care s-a oprit direct în genunchiul drept al fundașului.

Luni, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a fost surprins șchiopătând și purtând o genuchieră la piciorul afectat în fața unui centru medical specializat.

Verdictul în cazul accidentări lui Romero este unul dur. Argentinianul va lipsi cel puțin șase săptămâni, ceea ce îl va face indisponibil pentru restul sezonului, scrie thesun.co.uk.

Romero cu genuchera la piciorul drept/ Foto: SWNS

Partea plină a paharului pentru fotbalistul de la Tottenham este faptul că a evitat o ruptură a ligamentului colateral și nu va avea nevoie de operație.

Romero ar putea reveni pe gazon la Cupa Mondială, unde se va afla cu siguranță pe lista selecționerului Lionel Scaloni.

Intră Drăgușin?

La debutul la Tottenham, De Zerbi i-a preferat în centrul defensivei pe Van de Ven și Romero, în timp ce Radu Drăgușin a rămas pe bancă.

Mai mult, românul n-a fost introdus nici după accidentarea argentinianului. În locul său a fost preferat Danso.

Radu Drăgușin a bifat 9 meciuri în acest sezon, după revenirea din accidentarea ce l-a ținut departe de gazon aproape un an/ Foto: IMAGO

Rămâne de văzut dacă fostul jucător al celor de la CFR Cluj va apela la serviicile lui Drăgușin la meciul cu Brighton, programat sâmbătă, de la ora 19:30.

Citește și

