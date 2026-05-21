Protest la Roland Garros Ce i-a nemulțumit pe cei mai importanți tenismeni ai lumii și ce vor face la turneul de Grand Slam

Cei mai importanți jucători de tenis din lume intenționează să protesteze, fiind nemulțumiți de premiile care sunt acordate la Roland Garros.

Luna trecută, organizatorii Roland Garros, turneu care se desfășoară în perioada 17 mai - 7 iunie, au anunțat că fondul total de premiere a crescut la 72,1 milioane de dolari, cu 10% mai mult față de anul trecut.

Conform publicațiilor L'Equipe și The Guardian, tenismenii care vor participa la conferința de presă de vineri de la Roland Garros vor părăsi sala după doar 15 minute.

Sportivii ar fi nemulțumiți de faptul că doar 15% din veniturile turneelor de Grand Slam sunt alocate premiilor pentru jucători, scrie reuters.com.

În plus, mai mulți sportivi din circuitele ATP și WTA ar urma să refuze să acorde interviuri pentru principalii parteneri media ai turneului, TNT Sports și Eurosport.

Aryna Sabalenka și Jannik Sinner, liderii mondiali ai tenisului, și-au exprimat nemulțumirea încă de la începutul acestei luni.

Aceștia au precizat că procentul din veniturile totale destinat premiilor pentru jucători a scăzut de la 15,5% în 2024 la 14,9% în 2026.

„Având în vedere că veniturile estimate pentru ediția din acest an depășesc 400 de milioane de euro, premiile acordate jucătorilor vor reprezenta în continuare mai puțin de 15% din venituri, mult sub pragul de 22% solicitat de jucători pentru a aduce turneele de Grand Slam la un nivel comparabil cu competițiile ATP și WTA”, au transmis aceștia.

Într-un comunicat transmis miercuri, Federația Franceză de Tenis a precizat:

„Regretăm decizia jucătorilor, deoarece aceasta îi afectează pe toți cei implicați în organizarea turneului: presa, televiziunile, FFT și întreaga comunitate a tenisului, care urmărește fiecare ediție a Roland Garros cu mult entuziasm.

Federația Franceză de Tenis recunoaște importanța contribuției jucătorilor la succesul turneului și își dorește să mențină o relație apropiată cu aceștia”, a transmis FFT, conform bbc.com.

Pe lângă creșterea premiilor, tenismenii ar dori să aibă condiții medicale îmbunătățite și pensii oferite de cele patru turnee de Grand Slam.

Ediția de anul trecut a Roland Garros a fost câștigată de Carlos Alcaraz la masculin, respectiv Coco Gauff la feminin.

Spaniolul l-a învins în finală pe Jannik Sinner, scor 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6, în timp ce sportiva americană a trecut Aryna Sabalenka în ultimul act, scor 6-7, 6-2, 6-4.

