Implicat în coșmarul PSG - Steaua 5-0 Marius Baciu, noul antrenor al FCSB, bănuit: „A fost ciudat că în minutul 2 a făcut penalty”. Francezii vorbesc de un vraci!

Marius Baciu, noul antrenor al FCSB, a fost unul dintre titularii Stelei în controversatul 0-5 cu Paris Saint-Germain, din preliminariile UEFA Champions League din 1997.

În România, meciul de pe „Parc des Princes” a fost învăluit în suspiciuni de blat, iar în Franța a fost transformat într-o legendă despre un vraci care ar fi prezis scorul de 5-0.

Rămas fără antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, și refuzat de Elias Charalambous să revină la echipă, patronul FCSB, Gigi Becali l-a instalat surprinzător pe Marius Baciu (51 de ani) cu câteva zile înaintea semifinalei de Conference League cu FC Botoșani.

Pentru generațiile mai vechi de suporteri, numele lui Marius Baciu este legat de una dintre cele mai dureroase și controversate seri europene din istoria Stelei: 0-5 cu Paris Saint-Germain, în preliminariile UEFA Champions League din 1997.

La acel moment, Baciu avea 22 de ani și era titular în centrul defensivei unei echipe construite în mare parte din jucători tineri, alături de doar câteva nume consacrate din generația anilor ’80, precum Marius Lăcătuș și Iosif Rotariu.

La aproape trei decenii distanță, rezultatul rămâne unul controversat în memoria colectivă.

Coșmarul de pe Parc des Princes

Pe 27 august 1997, Steaua mergea la Paris după un 3-0 la „masa verde” obținut la București și spera la o calificare istorică. Pe teren a fost 3-2, dar UEFA a pedepsit campioana Franței pentru că folosit un fotbalist, Fournier, care nu avea drept de joc.

În retur a urmat un dezastru total: 0-5 pentru PSG, una dintre cele mai severe înfrângeri europene ale roș-albaștrilor. Francezii aveau 4-0 la pauză şi 5-0 în minutul 56.

Pentru mulți suporteri români, proporțiile scorului au fost greu de explicat. În anii care au urmat, în jurul partidei au apărut numeroase speculații privind un posibil „blat”, alimentate de mărturii și coincidențe considerate suspecte.

Potrivit deciziei pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în litigiul dintre CSA Steaua București și FCSB privind palmaresul Stelei, partida cu PSG din 1997 face parte din intervalul 1947-1998, perioadă atribuită clubului aflat în structura Ministerului Apărării Naționale.

Valeriu Răchită: „A fost ciudat că în minutul doi un coleg a făcut penalty”

Valeriu Răchită, unul dintre fotbaliștii experimentați din acea echipă a Stelei, a mărturisit după mulți ani că partida de pe Parc des Princes a avut momente greu de explicat.

Fără să-l nominalizeze direct, Răchită a făcut referire la faza din startul partidei în care Marius Baciu l-a tras evident în careu pe Florian Maurice. Arbitrul a indicat imediat punctul cu var, iar Paris Saint-Germain a deschis scorul încă din primele minute.

„A fost ceva ciudat că am făcut mesele și ședința tehnică la ambasada României de la Paris, cu Loți Boloni, care Boloni nu era la noi, era Stoichiță. A fost ciudat că în minutul doi un coleg a făcut penalty.

A fost ciudat că Rai, brazilianul, ne-a dat două goluri. Au fost lucruri ciudate, în teren, noi nu am simțit. Pe urmă ne-am mai gândit. Sunt zvonuri, dar eu nu cred că un coleg de-al nostru a putut să facă așa ceva”, a declarat Vivi Răchită, în 2021, la AS.ro LIVE.

În 2024, Valeriu Răchită a alimentat și mai mult suspiciunile legate de un meci despre care, în România, s-a vorbit ani la rând că ar fi fost „necurat”.

„Mi-a lăsat un gust amar tot ce s-a întâmplat la acel meci, pe care nu am cum să-l uit pentru că nu avea cum să ne bată PSG cu 5-0. Eu spun că nu aveau cum să ne bată niciodată cu 5-0 decât dacă se întâmpla ceva necurat”, a declarat Valeriu Răchită la „Un Podcast la un alt nivel”.

Marcel Pușcaș: „Le tremurau gladiolele”

Marcel Pușcaș, fostul președinte al Stelei, a respins însă categoric orice teorie conspiraționistă.

„Starea de spirit a jucătorilor era contradictorie. Unii erau prea încrezători, iar altora, când au intrat în teren, le era frică, le tremurau gladiolele, gura, mâinile. Inclusiv tânărului și noului antrenor, Mihai Stoichiță.

Au lipsit și Matei și Lăcătuș, suspendați. La noi n-a fost o unitate, unii credeau că suntem prea buni, alții prea proști. L-am chemat pe Loți Boloni, la hotel, cu o seară înainte, care le-a spus: «Dacă nu vă concentrați, nu garantează nimeni că vă calificați!»”, a povestit Marcel Pușcaș, în 2025, la podcastul lui Alin Buzărin.

Versiunea franceză: vraci și ritualuri

Dacă în România s-a vorbit despre un posibil aranjament, în Franța a prins contur o poveste aproape neverosimilă. Fostul președinte al Paris Saint-Germain, Michel Denisot, a dezvăluit că, înaintea returului cu Steaua din 1997, clubul parizian a apelat la un vraci african care ar fi prezis cu exactitate scorul final: 5-0.

Totul s-a petrecut la câteva zile după ce UEFA a decis ca PSG să piardă la „masa verde” cu 0-3 prima manșă. Înaintea returului de la Paris, directorul sportiv Claude Le Roy a fost contactat de un scouter din Dakar, cunoscut din perioada în care fusese selecționerul Senegalului.

„Știu că nu ești de acord cu asemenea practici, dar nu ai nimic de pierdut. Pot să îți prezint un vraci. Ești de acord?”, i-ar fi spus acesta.

„Orice este legal și ne-ar ajuta să câștigăm, accept. Un vraci? Accept”

Le Roy a mers imediat la Denisot, iar răspunsul șefului lui PSG a fost fără ezitare: „Orice este legal și ne-ar ajuta să câștigăm, un camion cu lumânări de la Lourdes, orice ar fi, accept. Un vraci? Accept”.

Astfel a intrat în scenă Sidi, un vraci din Africa de Vest, căruia Denisot i-a trimis aproximativ 1.000 de franci francezi prin Western Union, echivalentul a circa 200 de euro, precum și, prin fax, lista completă cu numele și numerele jucătorilor lui PSG.

Vraciul: „Totul este rezolvat. Veți câștiga cu 5-0 . Am văzut tot meciul”

Potrivit relatării publicate ulterior în L'Equipe, vraciul a transmis cu două zile înainte de meci un mesaj uluitor: „Totul este rezolvat. Veți câștiga cu 5-0. Am văzut tot meciul. Al patrulea gol va fi marcat de numărul 18 în minutul 41.”

Numărul 18 îi aparținea lui Florian Maurice. În după-amiaza partidei, Michel Denisot l-a oprit pe atacant și i-a spus simplu: „Tu vei marca golul patru”.

Predicția vraciul, povestită de fostul oficial al lui PSG, s-a îndeplinit aproape la secundă. Maurice a înscris al patrulea gol în minutul 41, iar meciul s-a încheiat exact cu scorul anunțat de vraci: 5-0.

PSG - Steaua 5-0

Au marcat: Rai (2 - pen., 21, 55), M. Simone (30), Maurice (40),

PSG: Revualt - N'Gotty, Roche, Algerino, Domi - Le Guen, Leonardo, Rai, Gava - M. Simeone, Maurice (75 Jerome Leroy).

Steaua: Ritli - Reghecampf, Csik, Răchită, M. Baciu (67 Ciocoiu), Miu - Denis Șerban (79 C. Munteanu), I. Rotariu, D. Militaru, R. Nagy (32 Hrib) - L. Roșu.

