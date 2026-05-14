Echipa lui Chivu a provocat haos FOTO. Un meci din sferturile turneului de tenis de la Roma, întrerupt din cauza petrecerii de pe Stadio Olimpico!
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 10:05
  • Turneul Masters 1000 de la Roma a fost cuprins de haos marți seara, după ce o ceață densă generată de finala Cupei Italiei a dus la suspendarea meciurilor.
  • Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, a câștigat Cupa Italiei, după ce a învins-o pe Lazio, scor 2-0. „Nerazzurrii” au reușit astfel să realizeze eventul, după ce anterior au devenit campioni în Serie A.

Turneul de tenis, un eveniment important organizat înainte de Roland Garros, se desfășoară la Stadio Centrale de Tennis din Roma, în centrul orașului, iar Stadio Olimpico se află la doar 500 de metri distanță, în cadrul complexului sportiv Foro Italico.

Petrecerea de pe Stadio Olimpico a întrerupt un meci de tenis

Marți seara, evenimentele s-au desfășurat simultan la ambele locații. Spaniolul Rafael Jodar a jucat cu italianul Luciano Darderi în sferturile turneului de tenis, în timp ce Inter Milano a întâlnit Lazio în finala Cupei, pe stadionul vecin.

Meciul de tenis a fost întrerupt după ce fumul provocat de artificiile lansate în urma triumfului echipei lui Chivu a provocat o defecțiune tehnică, scrie Daily Mail.

Fumul a făcut ca tehnologia electronică de detectare a liniilor de pe teren să nu mai fie disponibilă pentru arbitru, iar problemele de vizibilitate i-au afectat pe ambii jucători.

Darderi a mers la arbitrul de scaun pentru a se plânge de condițiile din ce în ce mai proaste, iar oficialul a decis să oprească meciul.

După o întârziere de aproximativ 20 de minute, meciul a fost reluat, iar Darderi a reușit să se impună, 7-6 (7-5), 5-7, 6-0, și s-a calificat în semifinale, unde îl va întâlni pe norvegianul Casper Ruud.

