Meci întrerupt VIDEO. Un fan a intrat pe teren la România - Austria

- ROMÂNIA - AUSTRIA. Un suporter a intrat pe gazon la partida de pe Arena Națională, din preliminariile Campionatului Mondial.
În finalul tensionat de meci în care „tricolorii” au căutat cu disperare reușita victoriei, un fan a întrerupt jocul.
Un suporter a întrerupt România - Austria
În minutul 77 cu Austria, un suporter a intrat pe gazonul Arenei Naționale. Arbitrul a fost nevoit să oprească jocul până când fanul a fost evacuat de pe teren.
Acesta a alergat, și-a dat tricoul jos și a fugit de agenții de securitate. El a reușit să scape de nu mai puțin de 4 reprezentanți ai forțelor de ordine, fiind cu greu prins de către aceștia.
În final, acesta a fost reținut și evacuat de pe stadion.
Galerie foto (15 imagini)
Clasamentul grupei H
|Echipă
|Meciuri
|Gol.
|Punctaj
|1. Austria
|6
|19-3 (+16)
|15
|2. Bosnia
|6
|13-5 (+8)
|13
|3. România
|6
|11-6 (+5)
|10
|4. Cipru
|7
|11-9 (+2)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).