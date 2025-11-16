Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători +18 foto
Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
Publicat: 16.11.2025, ora 09:19
Actualizat: 16.11.2025, ora 09:19
  • BOSNIA - ROMÂNIA 3-1.  Mircea Lucescu nu acceptă criticile. Sâmbătă noapte, la conferința de presă care a urmat eșecului din Bosnia (1-3), selecționerul s-a aprins când i s-a arătat o eroare mare în jocul „tricolorilor”. 

Mircea Lucescu a dat vina pe toți la conferința de presă pentru această înfrângere de la Zenica, 1-3 cu Bosnia, care ne fixează pe locul 3 în grupă și ne obligă să intrăm în baraj doar datorită Ligii Națiunilor, în urna a 4-a la tragerea la sorți din 20 noiembrie!

L-a criticat pe arbitrul englez Michael Oliver, i-a certat pe bosniaci din cauza stadionului vechi, „e imposibil să joci la acest nivel în asemenea condiții inumane”, a urlat la jurnaliștii locali, care cereau respect.

Lucescu n-a fost de acord cu observația reporterului: „Nu, n-am suferit deloc”

Reporterul GOLAZO.ro i-a spus că și în prima repriză, la 1-0 pentru noi, deși am jucat foarte bine ofensiv, au fost momente când am suferit în apărare, ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă.

Selecționerul l-a întrerupt: „Nu, n-am suferit deloc. Bosniacii au tras un singur șut la poartă, n-au avut niciun corner, n-au avut nimic.

Doar loviturile libere pe care le-a dat arbitrul în preajma careului, atâta tot. În rest, n-au avut absolut nimic. E părerea mea”.

Lucescu: „Asta e problema? Voi n-ați văzut golul? Sigur, trebuia să fie Mihăilă acolo”

Întrebarea a fost totuși pusă, în ciuda blocajului încercat de antrenor:

„Domnule Lucescu, dumneavoastră chiar nu aveți să vă reproșați nimic? Faptul că l-ați lăsat pe Chipciu fără dublaj față-n față cu Bajraktarevic…”.

S-a enervat: „Măi, asta e problema? Voi n-ați văzut golul al doilea? Păi, sigur, trebuia să fie Mihăilă acolo (n.r. la dublaj), dar Mihăilă era lovit”.

Și-a amintit de altă eroare a lui Mihăilă și a povestit cum a egalat Bosnia: „Și la primul gol, în loc să dea mingea afară și să rămână jos, a vrut să dea pasă, s-a interceptat, centrare, a avut și noroc Dzeko. Mingea l-a lovit pe Racovițan în spate, a rămas mingea la el și a dat gol”.

Așa au marcat. Și golul trei la fel, așa au marcat, n-au fost niște ocazii de niciun fel. Mingi lungi, la bătaie, a fost favorizat și de arbitru modul ăsta de a juca, la fiecare minge lungă era un fault. Mircea Lucescu, selecționerul României

Lucescu: „Nu, eu îmi reproșez altceva. Că n-am mai avut curajul să jucăm”

Și-a amintit de întrebare: „Nu e vorba să-mi reproșez sau să nu-mi reproșez”.

A încercat să explice golul de 2-1, al lui Bajraktarevic, șut în vinclu după ce l-a driblat încă o dată pe Chipciu: „Sigur că se știa imediat că intră pe piciorul stâng și șutează. A prins un șut, un eurogol, n-ai ce să-i faci”.

A găsit în sfârșit și propria eroare, însă i-a criticat tot pe jucători:

„Nu, eu îmi reproșez altceva. Că n-am mai avut curajul să jucăm în repriza a doua cum am jucat în prima. Să controlăm jocul, să pasăm, să-i scoatem…”.

Am trimis balonul înapoi și am dat minge lungă, care iarăși se întorcea împotriva noastră. Nu poți să le dai jucătorilor noștri mingi înalte, lungi, nici lui Mihăilă, nici lui Man, cu care ei nu pot face nimic. Mircea Lucescu, selecționerul României

„Puteam să mai marcăm, dacă erau profesioniști în acele momente”

A apreciat că „în prima repriză, când i-am pasat, i-am scos din joc, am ajuns cu foarte multă ușurință la finalizare”.

Aici, a mai găsit un motiv să-i certe pe internaționalii săi: „Am marcat un gol și puteam să mai marcăm, dacă erau profesioniști în acele momente. S-au relaxat când s-au trezit singuri cu portarul, din păcate.

Dar asta eu nu pot să fac, ține de calitatea individuală a jucătorului”.

Nu i-a plăcut nici că, „în repriza a doua, tot ce s-a întâmplat ne-a făcut să nu mai avem aceeași încredere în noi și să jucăm așa cum trebuia să jucăm. Am făcut un joc exact opus indicațiilor și modului în care noi am gândit acest meci”.

„Poate ar fi trebuit să-l schimb pe Mihăilă când s-a accidentat la primul gol”

A trecut la Racovițan. Și pe el l-a criticat: „Poate dacă, la primul gol, Racovițan era mai atent și își folosea corpul, nu am fi primit gol. A intrat sub minge… Dar asta face parte din joc. Nu poți aduce un jucător peste noapte la nivelul ăsta.

Era bine dacă ei ar fi continuat să facă ce au făcut în prima repriză, fără această teamă de duelurile individuale”.

Și-a reproșat ceva: „Poate ar fi trebuit să-l schimb pe Mihăilă când s-a accidentat la primul gol al adversarilor. Și poate blocam acel șut al lui Bajraktarevic”.

VIDEO. Mircea Lucescu la conferința de presă de după Bosnia - România 3-1

