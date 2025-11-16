A ieșit plin de sânge FOTO. Cum arată Marius Marin, după ce s-a ales cu urechea tăiată. Adversarul a scăpat nepedepsit: „Arbitrul mi-a spus că a greșit”

BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Marius Marin (27 de ani), mijlocașul „tricolorilor”, a vorbit despre eșecul suferit în penultima etapă a preliminariilor CM 2026.

Marin s-a ales cu o rană serioasă la urechea dreaptă, după ce a fost lovit de Tabakovic, în minutul 55, iar atacantul bosniac a scăpat fără să fie avertizat de arbitrul Michael Oliver.

BOSNIA - ROMÂNIA. Cum arată Marius Marin, după ce s-a ales cu urechea tăiată

„Sunt OK momentan, dar cred că va trebui să mă duc la spital pentru că m-a deschis complet aici, la ureche, dar arbitrul n-a văzut. După părerea mea a fost clar cartonaș roșu.

Știam că întâlnim o echipă agresivă, mai ales că am avut și un arbitru englez... Am avut o primă repriză bună, dar nu am profitat de ocaziile pe care le-am avut. În repriza a doua am intrat timorați, speriați...

Arbitrul mi-a spus că a greșit că nu i-a dat cartonaș galben. La eliminarea lui Denis, după cum am văzut în imagini, jucătorul lor se duce intenționat acolo, dar asta este. Au știut să profite de greșelile noastre și au marcat prin două centrări.

Mai avem un meci, cel cu San Marino, și trebuie să ne concentrăm pentru că acest meci contează în pregătirea pentru baraj”, a declarat Marius Marin.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

