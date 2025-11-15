Trei „tricolori” scoși din lot Pe cine nu contează Mircea Lucescu la meciul cu Bosnia

Trei „tricolori” care au evoluat în preliminariile Campionatului Mondial 2026 au fost lăsați în afara lotului pentru meciul Bosnia - România, programat diseară, la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Prima TV.

Trei jucători, lăsați în afara lotului înaintea meciului decisiv cu Bosnia

Înaintea partidei de la Zenica, Mircea Lucescu a decis să lase în afara lotului 3 jucători importanți.

În meciul crucial din penultima etapă a grupei preliminare a Campionatului European, selecționerul nu va miza pe trei „tricolori” care au evoluat în campania de calificare la Mondialul din America de Nord.

Ștefan Baiaram, Darius Olaru și Louis Munteanu au fost lăsați în afara lotului.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia:

Portari: Ionuț Radu, Târnovanu, Aioani

Fundași: Rațiu, Racovițan, Rus, Ghiță, Chipciu, Screciu, Eissat

Mijlocași: Marius Marin, Ianis Hagi, Bancu, Răzvan Marin, Petrila, Dragomir, Sorescu

Atacanți: Drăguș, Bîrligea, Mihăilă, Miculescu, Florin Tănase, Man

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

