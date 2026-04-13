EURO 2026 România a fost repartizată în urna a doua » Când are loc tragerea la sorți + unde vor juca „tricolorele"
Handbal

Alexandru Smeu
Publicat: 13.04.2026, ora 20:13
  • România a fost repartizată în urna a doua la tragerea la sorți pentru Campionatul European de handbal feminin, care se va desfășura în perioada 3-20 decembrie.

Gazdă a turneului alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia, România își va afla adversarele joi, de la ora 19:00, în cadrul tragerii la sorți care va avea loc la Katowice.

Evenimentul va putea fi urmărit în direct pe canalul oficial de Youtube al EHF.

România, în urma a doua la tragerea la sorți pentru EURO 2026

În runda preliminară, cele 24 de echipe calificate vor fi repartizate în câte șase grupe a câte patru echipe.

„Cele trei medaliate ale EURO 2024: Norvegia, Danemarca și Ungaria sunt toate cap de serie în urna 1.

Cele cinci gazde ale turneului, Polonia, România, Cehia, Slovacia, Turcia, se află fie în urna 2, fie în urna 3.

Echipele au fost clasate pe baza rezultatelor din calificări și a clasamentului final al EURO 2024”, informează ehfeuro.eurohandball.com.

Cum arată cele 4 urne:

  • Urna 1: Norvegia, Danemarca, Ungaria, Franța, Suedia, Olanda
  • Urna 2: Germania, Muntenegru, Polonia, ROMÂNIA, Spania, Cehia
  • Urna 3: Turcia, Slovacia, Slovenia, Elveția, Austria, Insulele Feroe
  • Urna 4: Croația, Serbia, Islanda, Macedonia de Nord, Ucraina, Grecia

România va juca acasă

Partidele disputate în România vor avea loc la Oradea și Cluj-Napoca.

Potrivit sursei citate, runda preliminară va avea loc în șase locații diferite.

Astfel, selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă va evolua în Grupa B și va juca meciurile la Cluj, în timp ce Ungaria a fost repartizată în Grupa A, care se va juca la Oradea.

Componența celor 6 grupe în acest moment

  • Grupa A (Oradea, România): Ungaria
  • Grupa B (Cluj-Napoca, România): România
  • Grupa C (Antalya, Turcia): Turcia
  • Grupa D (Brno, Cehia): Cehia
  • Grupa E (Katowice, Polonia): Polonia
  • Grupa F (Bratislava, Slovacia): Slovacia

Primele două echipe din fiecare grupă a turului preliminar se califică în runda principală, care se va juca la Cluj-Napoca (echipele din grupele A, B și C) și la Katowice (echipele din grupele D, E și F).

Final Four-ul competiției va avea loc Spodek Arena din Katowice, pe 18 decembrie (semifinale) și 20 decembrie.

