Rapid a pregătit un moment special în memoria lui Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș.

Rapid - FC Argeș se joacă de la 18:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Il Luce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025. Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Antrenor la Rapid în două perioade distincte, 1997-1998, respectiv 1999-2000, Mircea Lucescu nu a fost uitat de formația giuleșteană.

La meciul cu FC Argeș, jucătoriii, staff-ul și voluntarii clubului au avut banderole negre cu chipul fostului mare tehnician, alături de mesajul:

„Respect etern Mircea Lucescu - 1945 - ∞”

Nici fanii nu l-au uitat pe „Il Luce”. Mai mulți suporteri ai Rapidului au pregătit un loc, în apropiere de intrarea pe stadion, unde oamenii pot aprinde candele în memoria lui Mircea Lucescu, alături de câteva fotografii ale acestuia.

Un alt detaliu impresionant este faptul că scaunul obișnuit de la VIP pe care Mircea Lucescu stătea deobicei a fost acoperit cu o candelă și un tricou negru, ce înfățișa chipul antrenorului, alături de o poză făcută după ce Rapid cucerise titlul de campioană în anul 1999.

Scenografie specială

Rapid a pregătit și o scenografie specială în memoria lui Lucescu, care va fi dezvăluită la startul partidei. Momentul va avea loc la tribuna II-a stadionului din Giulești.

În prezent, aceasta este acoperită cu o pânză de culoare neagră.

Lovitura de start va fi dată de nepotul și strănepoții lui Mircea Lucescu

Meciul se va juca fără spectatori, după ce Rapid a fost sancționată de Comisia de Disciplină a FRF din cauza incidentelor din meciul cu Dinamo (3-2), din prima etapă din play-off. În tribune se vor afla doar copii.

Totuși, Rapid a pregătit un moment special înainte de începerea partidei, în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu.

„Pentru partida din această seară, vom avea trei reprezentanți ai familiei Lucescu care vor da lovitura de start: Matei - nepotul lui Mircea Lucescu (n.r. fiul lui Răzvan Lucescu), dar și strănepoții celui din urmă”, au transmis reprezentanții clubului giuleștean.

3 trofee a cucerit Mircea Lucescu ca antrenor la Rapid: 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

În acest moment, echipa antrenată de Costel Gâlcă se află pe locul 3 în play-off, cu 31 de puncte acumulate. U Cluj și U Craiova, primele clasate, au câte 36 și se vor duela tot luni seara.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport