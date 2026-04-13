Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu VIDEO+FOTO. Momente speciale în Giulești în memoria fostului tehnician la meciul cu FC Argeș
Rapid, omagiu pentru FC Argeș/ Foto: Vlad Nedelea - GOLAZO.ro
Superliga

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu VIDEO+FOTO. Momente speciale în Giulești în memoria fostului tehnician la meciul cu FC Argeș

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 18:30
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 18:34
  • Rapid a pregătit un moment special în memoria lui Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș.
  • Rapid - FC Argeș se joacă de la 18:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Il Luce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025. Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș

Antrenor la Rapid în două perioade distincte, 1997-1998, respectiv 1999-2000, Mircea Lucescu nu a fost uitat de formația giuleșteană.

La meciul cu FC Argeș, jucătoriii, staff-ul și voluntarii clubului au avut banderole negre cu chipul fostului mare tehnician, alături de mesajul:

„Respect etern Mircea Lucescu - 1945 - ∞”

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg
Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (14 imagini)

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Nici fanii nu l-au uitat pe „Il Luce”. Mai mulți suporteri ai Rapidului au pregătit un loc, în apropiere de intrarea pe stadion, unde oamenii pot aprinde candele în memoria lui Mircea Lucescu, alături de câteva fotografii ale acestuia.

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg
Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (14 imagini)

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Un alt detaliu impresionant este faptul că scaunul obișnuit de la VIP pe care Mircea Lucescu stătea deobicei a fost acoperit cu o candelă și un tricou negru, ce înfățișa chipul antrenorului, alături de o poză făcută după ce Rapid cucerise titlul de campioană în anul 1999.

Scenografie specială

Rapid a pregătit și o scenografie specială în memoria lui Lucescu, care va fi dezvăluită la startul partidei. Momentul va avea loc la tribuna II-a stadionului din Giulești.

În prezent, aceasta este acoperită cu o pânză de culoare neagră.

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg
Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (14 imagini)

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Lovitura de start va fi dată de nepotul și strănepoții lui Mircea Lucescu

Meciul se va juca fără spectatori, după ce Rapid a fost sancționată de Comisia de Disciplină a FRF din cauza incidentelor din meciul cu Dinamo (3-2), din prima etapă din play-off. În tribune se vor afla doar copii.

Totuși, Rapid a pregătit un moment special înainte de începerea partidei, în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu.

„Pentru partida din această seară, vom avea trei reprezentanți ai familiei Lucescu care vor da lovitura de start: Matei - nepotul lui Mircea Lucescu (n.r. fiul lui Răzvan Lucescu), dar și strănepoții celui din urmă”, au transmis reprezentanții clubului giuleștean.

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg
Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (14 imagini)

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș Foto Vlad Nedelea - GOLAZO.ro.jpeg
+14 Foto
labels.photo-gallery
3 trofee
a cucerit Mircea Lucescu ca antrenor la Rapid: 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

În acest moment, echipa antrenată de Costel Gâlcă se află pe locul 3 în play-off, cu 31 de puncte acumulate. U Cluj și U Craiova, primele clasate, au câte 36 și se vor duela tot luni seara.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise la negocierile SUA-Iran. Detalii neștiute despre discuțiile din luxosul hotel din Islamabad
Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise la negocierile SUA-Iran. Detalii neștiute despre discuțiile din luxosul hotel din Islamabad
Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise la negocierile SUA-Iran. Detalii neștiute despre discuțiile din luxosul hotel din Islamabad
mircea lucescu fc arges rapid OMAGIU
Știrile zilei din sport
„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
Nationala
14.04
„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
Citește mai mult
„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Liga Campionilor
00:01
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Citește mai mult
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
Superliga
14.04
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
Citește mai mult
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
Nationala
14.04
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
Citește mai mult
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:01
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
Barcelona, out din Liga Campionilor Zidul lui Simeone a rezistat și Atletico e din nou în semifinale! PSG, fără emoții cu Liverpool
22:18
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Cel mai bun din Liga 1!”
21:17
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
„A fost un moment de mare răscruce” Povestea debutului pentru Mircea Lucescu în tricoul naționalei cuprinsă într-un articol-document: „Minutul unui debutant”
22:49
„Am discutat cu Mirel” MM Stoica, ultimele detalii despre viitorul lui Rădoi la FCSB, după ieșirea lui Becali: „Ăsta e cel mai important lucru”
„Am discutat cu Mirel” MM Stoica, ultimele detalii despre viitorul lui Rădoi la FCSB, după ieșirea lui Becali: „Ăsta e cel mai important lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Top stiri
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
Superliga
14.04
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
Citește mai mult
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Nationala
14.04
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Citește mai mult
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Superliga
14.04
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Citește mai mult
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €
B365
13.04
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €
Citește mai mult
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 16 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share