România, eșec usturător „Tricolorele” au fost zdrobite de campioanele lumii. Diferență uriașă în EHF Euro Cup

România a fost învinsă de Norvegia, scor 25-45, în etapa #5 a turneului de handbal feminin EHF Euro Cup .

. La EHF Euro Cup participă cele opt naționale care s-au calificat direct la Campionatul European din acest an.

Este al doilea eșec înregistrat de elevele lui Ovidiu Mihăilă în această competiție în fața Norvegiei. Primul venise chiar la debutul selecționerului, în octombrie 2025, după un meci mult mai strâns: 27-29.

Înainte de meciul din Sala Polivalentă din București a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

„Tricolorele” au început mai bine partida, au condus cu 2-0 și 3-1, însă norvegiencele au forțat și s-au desprins (3-9).

Diferența a crescut rapid în favoarea naționalei care este campioană olimpică, mondială și europeană en-titre: a fost de 15 goluri la pauză (9-24) și de 20 la final (25-45).

Mihăilă nu le-a avut la dispoziție pe Rebeca Necula, Mariya Skrobic, Yuliya Dumanska și Andreea Popa, jucătoare care au fost prezente la CM 2025, însă se confruntă cu accidentări.

Au marcat în meciul de miercuri:

România: Seraficeanu (5 goluri), Elghaoui (4), Stoica, Szoke (cîte 3), Laslo, Bazaliu, Roșu, Gogîrlă (câte 2), Burlachenko, Boiciuc (câte 1)

Seraficeanu (5 goluri), Elghaoui (4), Stoica, Szoke (cîte 3), Laslo, Bazaliu, Roșu, Gogîrlă (câte 2), Burlachenko, Boiciuc (câte 1) Norvegia: Henriksen (6), Breistol, Reistad, Hovden (câte 5), Andersen, Kristiansen, Skogrand, Wollik (câte 4), Aune (3), Rushfeldt Deila, Kruse (câte 2), Ingstad (1)

Rezultatele României în EHF Euro Cup

15 octombrie 2025: Norvegia – România 29-27

19 octombrie 2025: România – Polonia 34-29

5 februarie 2026: Slovacia – România 26-32

8 martie: România – Slovacia 32-19

8 aprilie: România – Norvegia 25-45

Pe 12 aprilie, „tricolorele” vor întâlni Polonia, echipă care învins Slovacia cu 34-21. România se califică în semifinale cu o remiză sau o victorie.

Dacă va pierde, va fi egalată de adversară la puncte, iar departajarea se va face în funcție de rezultatele din meciurile directe. Elevele lui Mihăilă au câștigat primul duel cu 34-29.

Clasamentul din Grupa 1 a EHF Euro Cup

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Norvegia 168-111 10 2. România 150-148 6 3. Polonia 131-138 4 4. Slovacia 105-157 0 Locurile 1 și 2 vor merge în Final Four

EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate direct la EURO 2026.

România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria participă datorită clasării pe podium de la EURO 2024.

