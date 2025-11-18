Una caldă, două reci de la Ploiești VIDEO. Sold-out-ul care n-a mai fost la România - San Marino și cum a fost compromis imnul: doar ultrașii Petrolului au fost la înălțime

Se anunța „sold out” pentru România - San Marino, meci disputat pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Un ultim joc, fără miză, din campania pentru Cupa Mondială de anul viitor, care, cel puțin din spusele FRF, părea să fie un succes organizatoric.

Realitatea din tribune a contrazis însă anunțul oficial. Nici pe departe nu a fost sold out; din cele aproximativ 11.500 de locuri disponibile, peste 2.000 au rămas neocupate. Zone mari goale au putut fi observate atât la peluze, cât și în cele două tribune.

Poate vremea rece, poate ora târzie într-o zi de marți, poate rezultatul dezamăgitor de la Zenica ori jocul inconsistent al naționalei au făcut ca stadionul din Ploiești, un oraș care și-a dorit mult găzduirea acestui meci, să nu se umple.

Fail și la imn

Nici sonorizarea nu a funcționat cum trebuie și a compromis momentul artistic al lui Cezar Ouatu, invitat să intoneze imnul național al României.

În mare parte, vocea lui nu s-a auzit, ci doar instrumentalul, câteva cuvinte reușind cu greu să treacă peste problemele tehnice.

Ultrașii, la înălțime

Galeria Petrolului și-a respectat blazonul. În Peluza Latină a fost afișat un banner mare cu mesajul „Peluza Națională”, urmat de o scenografie impresionantă cu chipurile lui Nichita Stănescu și Ion Luca Caragiale, două mari personalități ale literaturii române născute la Ploiești.

„Ploieșteni sub un singur ideal” a fost mesajul care a însoțit coregrafia.

Apoi, în peluză au apărut zeci de steaguri tricolore, creând o imagine superbă, însoțită de cântece puternice de susținere pentru „tricolori”, chiar în momentele în care România tocmai primise gol de la modesta reprezentativă a statului San Marino. De fapt, singurele reușite ale celor din San Marino în această grupă au venit contra noastră.

