Asalt tricolor pe Beșiktaș Park Câți fani români vor fi pe stadion la Turcia - România, barajul pentru CM 2026
Asalt tricolor pe Beșiktaș Park Câți fani români vor fi pe stadion la Turcia - România, barajul pentru CM 2026

Publicat: 24.03.2026, ora 18:19
Actualizat: 24.03.2026, ora 18:20
  • România își adună forțele pentru meciul crucial cu Turcia, de la Istanbul. Fanii vor fi alături de echipa națională, pe Beșiktaș Park, în număr mare. Detalii, în rândurile care urmează.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV. 

Pe 26 martie, de la ora 19:00, toată România microbistă va fi cu ochii pe jucătorii lui Mircea Lucescu.

Cei mai norocoși dintre suporteri vor fi prezenți la Istanbul și-i vor încuraja pe tricolori în încercarea lor de a face încă un pas spre calificarea la Campionatul Mondial.

Asalt tricolor pe Beșiktaș Park! Câți fani români vor fi pe stadion la Turcia - România

Suporterii naționalei au la dispoziție 2.130 de bilete în peluză, însă e de așteptat ca numărul lor să fie chiar mai mare.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, aproximativ 2.500 de fani tricolori vor fi prezenți pe Beșiktaș Park .

Arena pe care se va juca barajul a fost inaugurată în aprilie 2016 și are o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți vor oferi cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Cine transmite Turcia - România

Microbiștii care nu vor fi pe stadion vor putea urmări partida pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Partida se va putea vedea și pe platforma PrimaPlay. Un abonament costă 30 de lei pe lună.

VIDEO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

