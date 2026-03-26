Alături de Halep Una dintre marile adversare ale româncei va fi prezentă la meciul de retragere al Simonei, de la Cluj-Napoca

alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 14:53
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 14:53
  • Simona Halep (34 de ani), fostul #1 mondial în tenis, va juca meciul de retragere pe 13 iunie, în cadrul evenimentului Sports Festival, de la Cluj-Napoca.
  • Alături de româncă va fi și una dintrele marile sale rivale. Despre cine este vorba, mai jos în articol.

Primele 1.200 de bilete puse în vânzare pentru meciul de retragere al Simonei Halep au fost epuizate după doar 8 minute.

Elina Svitolina, alături de Simona Halep la Sports Festival

Elina Svitolina, una dintre marile rivale din cariera Simonei Halep, va fi prezentă la evenimentul de retragere dedicat româncei, care va avea loc pe 13 iunie.

Anunțul a fost făcut chiar de sportiva ucraineană, pe pagina oficială a evenimentului Sports Festival.

„Salutare tuturor fanilor din România! Elina Svitolina aici. Sunt foarte fericită că voi veni la Cluj-Napoca, pe 13 iunie, pentru Sports Festival, ca să sărbătorim cariera incredibilă a Simonei Halep.

Va fi special să intrăm pe teren împreună încă o dată. Abia aștept să vă văd pe toți acolo și să împărtășim acest moment special”, a spus numărul 7 WTA din acest moment.

Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, chiar după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open, scor 1-6, 1-6.

Cea de-a șaptea ediție Sports Festival va avea loc în perioada 11-14 iunie 2026. Vor exista zeci de activități sportive, competiții, demonstrații și sunt invitate numeroase personalități internaționale.

În cadrul ediției din 2025 a Sports Festival a fost prezent celebrul Ronaldinho. Brazilianul a jucat într-un meci demonstrativ de tip 5+1.

Dueluri intense între Halep și Svitolina

Simona Halep și Elina Svitolina s-au întâlnit în circuitul WTA de 10 ori. Ucraineanca a obținut 6 victorii, în timp ce sportiva română s-a impus de 4 ori.

Ultima dată când cele două tenismene s-au întâlnit a fost în șaisprezecimile turneului US Open, în 2021. Ucraineanca s-a impus atunci în două seturi, scor 6-3, 6-3.

Meciurile directe între Simona Halep și Elina Svitolina:

  • 6-1, 6-1 pentru Halep, turneul de la Sofia, 31 octombrie 2013
  • 4-6, 7-5, 6-1 pentru Svitolina, turneul de la Roma, 21 mai 2017
  • 3-6, 7-6, 6-0 pentru Halep, Roland Garros, 7 mai 2017
  • 6-1, 6-1 pentru Svitolina, turneul de la Toronto, 13 august 2017
  • 6-3, 6-4 pentru Svitolina, Turneul Campioanelor, 27 octombrie 2017
  • 6-0, 6-4 pentru Svitolina, turneul de la Roma, 20 mai 2018
  • 6-3, 3-6, 6-4 pentru Halep, turneul de la Doha, 15 februarie 2019
  • 6-1, 6-3 pentru Halep, Wimbledon, 11 iulie 2019
  • 7-5, 6-3 pentru Svitolina, Turneul Campioanelor, 30 octombrie 2019
  • 6-3, 6-3 pentru Svitolina, US Open, 5 septembrie 2019

Sportiva din Ucraina are în palmares 19 titluri WTA, printre care și Turneul Campioanelor din 2018. A ajuns până în semifinalele Wimbledon și US Open 2019.

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open.

Românca a cucerit 24 de titluri WTA la simplu de-a lungul carierei sale, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

Turneele câștigate de Simona Halep

  • 2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia
  • 2014: Doha, București
  • 2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells
  • 2016: Madrid, București, Montreal
  • 2017: Madrid
  • 2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal
  • 2019: Wimbledon
  • 2020: Dubai, Praga, Roma
  • 2022: Melbourne, Toronto

