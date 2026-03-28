România U17, aproape de EURO și Mondial Victorie importantă pentru „tricolori” în meciul cu Portugalia » Naționala U18 a zdrobit Liechteinstein

Naționala României U17 a obținut o victorie extrem de importantă în fața selecționatei similare a Portugaliei, scor 1-0.

Selecționata antrenată Mircea Diaconescu este la un pas de calificarea la EURO 2026, competiție ce va avea loc în Estonia, în perioada 25 mai - 7 iunie, dar și de Cupa Mondială care va avea loc în acest an, în Qatar

România U17, aproape de calificarea la EURO și Mondial

După ce a debutat cu o victorie categorică, 5-2 în fața selecționatei din Islanda, România U17 a învins și Portugalia.

Darius Tripon (Farul Constanța) a marcat singurul gol al meciului în minutul 34.

Marți, România va înfrunta Italia (gazda mini-turneului de calificare), într-un meci cu o miză uriașă. Câștigătoarea partidei merge direct la Campionatul European.

Dacă vor termina pe locul secund „tricolorii” ar putea să obțină calificarea la Cupa Mondială U17 din acest an, acolo unde, pe lângă echipele calificate la EURO, merg și 4 (din 7) cele mai bune ocupante ale locurilor secunde.

Echipa României din meciul cu Portugalia:

ROMÂNIA: 1. Coșa – 2. Matei (6. Paul, 79′), 4. Dăncuș, 13. Corduneanu, 14. Stancu (3. Bencze, 53′) – 20. Tripon, 5. Corlat-cpt., 8. Precup – 11. Marincean (16. Mănăilă, 79′), 17. Bota (9. Bodnar, 59′), 10. Goncear (15. Pădure, 59′). Selecționer: Mircea Diaconescu

Programul meciurilor României U17 :

Islanda – ROMÂNIA 2-5

Portugalia – ROMÂNIA 0-1

0-1 Marți, 31 martie, ora 19:00 (ora locală 18:00), stadion Pietro Berbetti (Gubbio): ROMÂNIA – Italia

Lotul convocat de selecționerul Mircea Diaconescu

PORTARI

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);

Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);

Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Cosmin MIHAI (Farul Constanța).

România U18 a zdrobit Liechteinstein

Selecționata antrenată de Ion Marin (71 de ani) își continuă și ea parcusul perfect în prima rundă a preliminariilor pentru Euro U19 din 2027, competiție care va avea loc în Cehia.

După victoria din primul meci, 3-1, cu Andorra, „tricolorii” au făcut spectacol în meciul cu Liechteinstein și s-au impus 11-0!

Fernando Pellegrini (18 ani), atacantul născut în Massa (Italia) din mamă româncă și tată italian, s-a remarcat cu un hattrick de senzație, în minutele 15, 37 și 42.

Raul Cojocariu, Sebastian Banu (ambii cu dubla), Hunor Batzula, Rareș Coman, Ștefan Amarandei și Mario David și-au trecut numele pe lista marcatorilor și au dus totalul de reușite la 11, informează frf.ro.

Echipa folosită de selecționerul Ion Marin:

ROMÂNIA : 12. Luca Crăciun (GK) – 3. Fabio Bădărău (C), 5. Bogdan Ungureanu, 4. Raul Cojocariu – 15. Rareș Coman (8. Ianis Podoleanu 45′) – 18. Hunor Batzula, 16. Robert Drăghici (17. Ștefan Amarandei 61′), 7. Sebastian Banu (13. Raul Avram 77′), 2. Costyn Gheorghe – 9. Andrei Roateș (19. Mario David 62′), 20. Fernando Pellegrini (10. Alexandru Bota 62′);

: 1. Răzvan Farcaș (GK), 11. Denis Țăroi, 14. Christian Vechiu; SELECȚIONER: Marin Ion.

România U18 mai are de disputat un singur meci în prima rundă a preliminariilor pentru UEFA EURO U19 din 2027.

Marți, „tricolorii” vor înfrunta Danemarca într-o paridă ce se va disputa la Clinceni.

Programul meciurilor găzduite de România:

Andorra U18 – România U18 1-3

România U18 – Liechtenstein U18 11-0

Liechtenstein U18 11-0 marți, 31 martie – România U18 – Danemarca U18, ora 13:00, Stadion Clinceni.

Lotul ales de selecționerul Marin Ion pentru grupa preliminară B1

Portari : Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Alexandru Glodean (Universitatea Craiova), Luca Crăciun (FC Argeș);

