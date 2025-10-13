„În altă țară n-ar fi fost așa”  Ilie Năstase a vorbit după victoria cu Austria despre Mircea Lucescu: „Cine scapă în România?” +22 foto
Ilie Năstase FOTO: IMAGO
„În altă țară n-ar fi fost așa” Ilie Năstase a vorbit după victoria cu Austria despre Mircea Lucescu: „Cine scapă în România?”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 18:19
  • Ilie Năstase (79 de ani) a vorbit despre victoria României din meciul cu Austria, scor 1-0, din preliminariile Campionatului Mondial.

„Tricolorii” s-au impus dramatic în partida de pe Arena Națională, grație unui gol marcat de Virgil Ghiță în ultimul minut al confruntării.

Ilie Năstase, despre victoria României cu Austria: „A ieșit bine, dar n-am obținut nimic”

Legendarul sportiv a lăudat naționala pentru rezultatul bun, însă i-a atenționat pe jucători că încă nu a fost câștigat nimic.

„A fost un meci foarte greu, câștigat pe bune, meritat. Și a ieșit bine. Fiindcă, uneori, poți să joci bine și să pierzi. A fost un rezultat OK, care ne dă speranțe, e bine, dar... Atât!

Trebuie să realizăm că n-am obținut nimic, să ne păstrăm pe această linie pentru „trofeu”, pentru calificare.

Și sper ca, la un moment dat, și jucătorii români să fie capabili să joace din trei în trei zile ca fotbaliștii de afară. Se simte că n-au acest traseu, de aceea, chiar și cei de echipa națională, fie se accidentează, fie obosesc după un timp”, a declarat Ilie Năstase, conform gsp.ro.

Năstase îl apără pe Mircea Lucescu: „Cine scapă în România?”

Fostul mare sportiv a vorbit și despre valul de critici asupra selecționerului din ultima perioadă și i-a luat apărarea acestuia.

„Nu mi se pare deloc șocant ceea ce s-a întâmplat cu Lucescu. Cine scapă în România fără lovituri? Cine scapă fără să fie luat în colimator? Mai ales dacă a făcut ceva pentru România!

Dacă faci 100 de lucruri bune și un lucru mai puțin bun, doar ăsta ultimul este scos în evidență și amplificat, ca să creeze polemică și certuri. În altă țară, dar nu în România, ar fi apreciat pentru tot ceea ce a făcut.

Să vedem ce va urma. Ar fi foarte frumos să ajungem la Mondial. Însă e foarte greu. Nu mi-e frică deloc cu echipele mari, cu alea considerate bune și mai bune, de alea mici mi-e teamă, că joacă la disperare cu noi”, a mai adăugat Năstase.

FOTO: Imagini de la România - Austria 1-0

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria , însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an

Știri ultima oră
