România U20, selecționata pregătită de Adrian Iencsi (50 de ani), a remizat, scor 1-1, în duelul cu reprezentativa similară a Portugaliei.

„Tricolorii mici” au mai spălat din rușinea meciului trecut când au pierdut categoric duelul cu Germania, scor 0-6.

România U20, remiză în Portugalia

Partida disputată la Evora, lângă Lisabona, a început cu Portugalia mult mai prezentă în atac. Lusitanii au deschis în cele din urmă scorul, după un autogol al lui Darius Fălcușan, în minutul 14.

Jucătorul celor de la Universitatea Craiova și căpitanul selecționatei U20 și-a luat revanșa nouă minute mai târziu, când a ajuns excelent la o centrare de pe flancul stâng a lui Caragea.

Până la finalul partidei, Portugalia a mai punctat o dată în minutul 81, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

În urma acestui rezultat, România este penultima în grupa de Elite League U20, cu doar două puncte acumulate în patru partide, singura echipă mai slab clasată fiind Italia, care are un meci mai puțin jucat.

Următoarea acțiune a „tricolorilor” este programată la sfârșitul lunii martie, în 2026. Atunci, România va întâlni Polonia și Elveția.

Echipa folosită de Adrian Iencsi în meciul cu Portugalia:

12. Iustin Chirilă (GK) – 16. Alin Chinteș, 6. Mario Bărăitaru, 3. Darius Fălcușan (C), 5. Emanuel Marincău, 14. Filip Oprea – 7. Adrian Caragea (11. David Păcuraru 78′), 8. Luca Banu, 22. Tudor Neamțiu, 19. Remus Guțea – 13. Jason Kodor (9. David Barbu 88′);

Clasament

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Portugalia 6 16 2. Germania 6 12 3. Polonia 3 6 4. Cehia 5 4 5. Elveția 3 3 6. România 4 2 7. Italia 3 0

