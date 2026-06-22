Aviz negativ pentru Romeo Lungu Fostul om de fotbal nu i-a impresionat pe parlamentari. A fost propus de PSD pentru Ministerul Dezvoltării 

Luni au început audierile miniștrilor propuși în Cabinetul Veștea.

Romeo Lungu, fost arbitru și director sportiv, a primit aviz negativ în comisiile de specialitate.

Avizul este consultativ. Asta înseamnă că votul pentru învestirea Guvernului va fi dat în plenul reunit al Parlamentului indiferent de avizul primit de un ministru desemnat, pozitiv sau negativ.

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Duminică seară, premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, iar astăzi membrii viitorului său cabinet sunt audiați pe repede-înainte.

Aviz negativ pentru Romeo Lungu

Romeo Lungu este unul dintre cei 9 miniștri cu care PSD plănuiește să intre la guvernare.

Fostul arbitru de fotbal a fost propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării pe lista alcătuită de Adrian Veștea, cel desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier.

Cei 8 parlamentari AUR care fac parte din comisie au plecat din sală și nu au participat la vot. Astfel, era nevoie de o majoritate de 22 de voturi pentru ca Lungu să treacă de audieri cu aviz consultativ pozitiv. Nu le-a adunat, potrivit hotnews.ro.

Rezultatele votului:

18 pentru (PSD)

18 împotrivă (PNL, USR)

2 abțineri (UDMR)

AUR a ieșit din sală.

Pe hotnews.ro puteți afla mai multe detalii despre cum a decurs audierea lui Romeo Lungu, inclusiv despre întrebările dure primite din partea reprezentanților AUR și USR.

După ora 21:30 urmează să aibă loc votul în plenul reunit al Parlamentului. Guvernul condus de Adrian Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit.

Cine este Romeo Lungu

Lungu a ocupat mai multe funcții în societăți locale, precum Transbus S.A. sau Compania de Apă Buzău, Romeo Lungu a activat ca arbitru de fotbal și observator în ligile inferioare din România.

Ulterior, între 2010 și 2012 a ocupat și funcția de director sportiv al Gloriei Buzău.

Au urmat apoi pozițiile de director în Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău și vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.

În 2020 a fost ales ca deputat în Parlament din partea PSD, iar în urmă cu un an prelua conducerea PSD Buzău, în locul lui Lucian Romașcanu.

Cum arată lista vicepremierilor, miniștrilor și secretarilor propuși de Adrian Veștea

Vicepremieri – Marian Neacșu (PSD) și Alina Gorghiu (PNL- fără portofoliu)

Finanțe – Alexandru Nazare

MAI – Marian Neacșu (PSD)

Apărare – Sorin Cîmpeanu (PNL)

Educație – Monica Anisie (PNL)

Sănătate – Alexandru Rogobete (PSD)

Investițiilor și Proiectelor Europene – Florin Zaharia

Energie – Bogdan Ivan (PSD)

Muncă – Florin Manole (PSD)

Agricultură – Florin Barbu (PSD)

Justiție – Radu Marinescu (PSD)

Mediu – Mihai Ghigiu (PSD)

Dezvoltare – Romeo Lungu (PSD)

Cultură – Ioan Vulpescu (PSD)

Transporturi – Cristian Pistol (CNAIR)

MAE – Luca Niculescu

Economie – Florin Duma

Secretar general al Guvernului – Radu Oprea (PSD)

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