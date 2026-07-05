Ronald de Boer (56 de ani), fost internațional olandez, îl vede pe Pep Guardiola (55 de ani) drept soluția ideală pentru banca naționalei Olandei.

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Olanda caută o nouă direcție după eliminarea de la Cupa Mondială și despărțirea de Ronald Koeman.

Guardiola, propus pentru banca Olandei, după eliminarea de la CM 2026

„Ar fi excelent pentru Țările de Jos, pentru că Pep este omul ideal. Pune mare presiune pe toate echipele pe care le-a antrenat, susține un fotbal ofensiv și dominant și nu îi lasă adversarului mingea.

Pep este discipolul lui Cruyff. Vrea să răsplătească fotbalul olandez, pentru că, atât ca jucător, cât și ca antrenor, a ajuns ceea ce este astăzi datorită antrenorului și mentorului Johan Cruyff.

Spune asta în fiecare interviu. Aceasta este oportunitatea de a-și transforma recunoștința în fapte”, a spus Ronald de Boer, conform marca.com.

593 de meciuri a adunat Pep Guardiola ca antrenor pe banca lui Manchester City, echipă cu care a câștigat Liga Campionilor în sezonul 2022-2023, șase titluri de campion al Angliei și trei Cupe ale Angliei, printre altele. Anterior, Guardiola a mai antrenat Barcelona și Bayern Munchen

Olanda a câștigat Grupa F la Campionatul Mondial, dar a fost eliminată în „16”-imi.

Parcursul Olandei la CM 2026:

Olanda - Japonia 2-2

Olanda - Suedia 5-1

Olanda - Tunisia 3-1

Olanda - Maroc 1-1, 2-3 la după loviturile de departajare, în „16”-imi

La naționala Olandei, postul de selecționer a fost destul de instabil în ultimul deceniu. Din 2014 încoace, Ronald Koeman a fost singurul care a avut continuitate reală: 44 de meciuri în actualul mandat și alte 20 în primul.

După el, cel mai stabil nume a fost Louis van Gaal, cu 20 de meciuri în perioada 2021-2022.

Ronald de Boer FOTO Imago

Cine este Ronald de Boer

Ronald de Boer a jucat pentru echipe precum Ajax, Barcelona, Rangers sau Al-Shamal din Qatar. A disputat 67 de meciuri pentru naționala Olandei.

A câștigat cinci titluri, o Cupă, trei Supercupe ale Olandei, Liga Campionilor, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală cu Ajax. De asemenea, a câștigat titlul în Spania cu Barcelona, dar și titlul, două Cupe ale Scoției și Cupa Ligii cu Rangers.

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