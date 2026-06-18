Recordul lui Neymar, în pericol  Real Madrid,  dispusă să plătească o sumă colosală pentru următorul transfer
Neymar - Florentino Perez FOTO: IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
Campionate

Recordul lui Neymar, în pericol Real Madrid, dispusă să plătească o sumă colosală pentru următorul transfer

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 21:50
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 21:50
  • Recordul stabilit la momentul transferului lui Neymar (34 de ani) de la Barcelona la PSG este în pericol.
  • Gruparea pariziană plătea în vara lui 2017 nu mai puțin de 222 de milioane de euro pentru transferul brazilianului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În această vară, un nou transfer stelar ar putea avea loc și, totodată, ar putea egala sau chiar depăși suma plătită pentru atacantul brazilian.

„Voi muri încercând” O revelație a Mondialului, scrisoare emoționantă pentru sora dispărută: „Nu ai încetat să crezi în mine”
Citește și
„Voi muri încercând” O revelație a Mondialului, scrisoare emoționantă pentru sora dispărută: „Nu ai încetat să crezi în mine”
Citește mai mult
„Voi muri încercând” O revelație a Mondialului, scrisoare emoționantă pentru sora dispărută: „Nu ai încetat să crezi în mine”

Recordul lui Neymar, în pericol

După oferta de 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez, sumă refuzată de Atletico Madrid, Real Madrid nu se oprește și ar putea da o lovitură de proporții în această vară.

Potrivit marca.com, marele vis al lui Florentino Perez este să îl transfere pe Michael Olise, starul celor de la Bayern Munchen. Pentru „galactici” nu va fi ușor să ajungă la un acord, deoarece Bayern Munchen este un club care nu vinde.

„Dacă Florentino Pérez vrea să ne trimită o ofertă, ceea ce nu s-a întâmplat încă, se poate scuti de efort”, a spus Herbert Hainer, președintele lui Bayern, potrivit sursei citate.

Se pare că pentru transferul lui Olise, Real Madrid ar fi pregătită să plătească peste 200 de milioane de euro.

Astfel, dacă s-ar ajunge la un acord, Michael Olise ar putea egala recordul stabilit la momentul plecării lui Neymar de la Barcelona.

150 de milioane de euro
este cota lui Michael Olise, potrivit Transfermarkt

Un avantaj în eventualele negocieri ar putea fi și relația bună dintre Michael Olise și Kylian Mbappe, cei doi fiind colegi la naționala Franței.

Mbappe l-a lăudat pe Olise chiar după victoria Franței împotriva Senegalului, scor 3-1.

„Cu Michael e super ușor, pentru că e un jucător care ține mereu capul sus. Cu el, trebuie doar să te gândești cum să-i oferi o soluție, o linie de pase, iar el o vede”, a spus Mbappe, potrivit sursei citate.

Până în acest moment, după instalarea lui Jose Mourinho, Real Madrid a oficializat trei transferuri foarte importante: Marc Cucurella, Bernardo Silva și Ibrahima Konate.

Citește și

Momente emoționante la Mondial FOTO. Vedeta Africii de Sud nu și-a putut stăpâni lacrimile la imn
Campionatul Mondial
20:31
Momente emoționante la Mondial FOTO. Vedeta Africii de Sud nu și-a putut stăpâni lacrimile la imn
Citește mai mult
Momente emoționante la Mondial FOTO. Vedeta Africii de Sud nu și-a putut stăpâni lacrimile la imn
Transfer din Franța la FCSB Cine este noul fundaș dreapta al „roș-albaștrilor” 
Superliga
20:28
Transfer din Franța la FCSB Cine este noul fundaș dreapta al „roș-albaștrilor”
Citește mai mult
Transfer din Franța la FCSB Cine este noul fundaș dreapta al „roș-albaștrilor” 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
Real Madrid bayern munchen transfer record neymar michael olise
Știrile zilei din sport
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
Superliga
18.06
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
Citește mai mult
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Campionatul Mondial
18.06
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Citește mai mult
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Campionatul Mondial
18.06
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Citește mai mult
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Campionatul Mondial
18.06
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Citește mai mult
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
03:02
Canada a defilat cu Qatar Victorie zdrobitoare într-un meci cu două „roșii” și o accidentare horror! + Ce s-a întâmplat în Mexic - Coreea de Sud
Canada a defilat cu Qatar Victorie zdrobitoare într-un meci cu două „roșii” și o accidentare horror! + Ce s-a întâmplat în Mexic - Coreea de Sud
22:49
„Nu e genul care să facă asta” FCSB a reacționat după oferta primită de Tănase din China
„Nu e genul care să facă asta” FCSB a reacționat după oferta primită de Tănase din China
00:12
Vârsta nu contează Dzeko, direct în top 10 cei mai bătrâni jucători din istoria Mondialelor! 4 dintre ei sunt la CM 2026
Vârsta nu contează Dzeko, direct în top 10 cei mai bătrâni jucători din istoria Mondialelor! 4 dintre ei sunt la CM 2026
23:58
CM 2026 Elveția se impune în fața Bosniei în ultimele 15 minute din meci. O eliminare a schimbat tot!» Jovo Lukic, introdus pe final
CM 2026  Elveția se impune în fața Bosniei în ultimele 15 minute din meci. O eliminare a schimbat tot!» Jovo Lukic, introdus pe final 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Top stiri
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Superliga
18.06
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Citește mai mult
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Campionatul Mondial
18.06
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Citește mai mult
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
Diverse
18.06
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
Citește mai mult
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"
B365
17.06
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"
Citește mai mult
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 14 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
19.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share