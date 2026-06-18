Recordul lui Neymar, în pericol  Real Madrid,  dispusă să plătească o sumă colosală pentru următorul transfer

Recordul stabilit la momentul transferului lui Neymar (34 de ani) de la Barcelona la PSG este în pericol.

Gruparea pariziană plătea în vara lui 2017 nu mai puțin de 222 de milioane de euro pentru transferul brazilianului.

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În această vară, un nou transfer stelar ar putea avea loc și, totodată, ar putea egala sau chiar depăși suma plătită pentru atacantul brazilian.

Recordul lui Neymar, în pericol

După oferta de 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez, sumă refuzată de Atletico Madrid, Real Madrid nu se oprește și ar putea da o lovitură de proporții în această vară.

Potrivit marca.com, marele vis al lui Florentino Perez este să îl transfere pe Michael Olise, starul celor de la Bayern Munchen. Pentru „galactici” nu va fi ușor să ajungă la un acord, deoarece Bayern Munchen este un club care nu vinde.

„Dacă Florentino Pérez vrea să ne trimită o ofertă, ceea ce nu s-a întâmplat încă, se poate scuti de efort”, a spus Herbert Hainer, președintele lui Bayern, potrivit sursei citate.

Se pare că pentru transferul lui Olise, Real Madrid ar fi pregătită să plătească peste 200 de milioane de euro.

Astfel, dacă s-ar ajunge la un acord, Michael Olise ar putea egala recordul stabilit la momentul plecării lui Neymar de la Barcelona.

150 de milioane de euro este cota lui Michael Olise, potrivit Transfermarkt

Un avantaj în eventualele negocieri ar putea fi și relația bună dintre Michael Olise și Kylian Mbappe, cei doi fiind colegi la naționala Franței.

Mbappe l-a lăudat pe Olise chiar după victoria Franței împotriva Senegalului, scor 3-1.

„Cu Michael e super ușor, pentru că e un jucător care ține mereu capul sus. Cu el, trebuie doar să te gândești cum să-i oferi o soluție, o linie de pase, iar el o vede”, a spus Mbappe, potrivit sursei citate.

Până în acest moment, după instalarea lui Jose Mourinho, Real Madrid a oficializat trei transferuri foarte importante: Marc Cucurella, Bernardo Silva și Ibrahima Konate.

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