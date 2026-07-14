Mesajul lui Istvan Kovacs VIDEO.  Ce a postat arbitrul român cu o zi înaintea semifinalelor CM 2026 +5 foto
Istvan Kovacs. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Mesajul lui Istvan Kovacs VIDEO. Ce a postat arbitrul român cu o zi înaintea semifinalelor CM 2026

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 09:33
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 09:51
  • Istvan Kovacs (41 de ani) a venit cu un mesaj din SUA către locuitorii din orașul Carei, localitatea sa natală.
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Până în momentul de față, „centralul” român nu a fost delegat la nicio partidă din fazele eliminatorii ale CM 2026, însă nu va reveni în țară până la finalul turneului final, motiv pentru care va rata un eveniment important din Carei.

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Istvan Kovacs va lipsi de la The Park Festival, eveniment desfășurat în Carei

The Park Festival este un eveniment care, potrivit organizatorilor, va îmbina concertele, gastronomia și alte activități dedicate locuitorilor. Festivalul se desfășoară în premieră în localitatea Carei, județul Satu Mare, iar arbitrul român a fost printre cei implicați în organizarea acestuia.

Însă, având în vedere că are loc în același weekend în care se dispută finala mică și finala mare de la Campionatul Mondial, Kovacs le-a transmis participanților că nu va putea fi prezent.

„Salutare, careienilor. Îmi pare rău că nu pot fi acolo cu voi, dar sunt sigur că prima ediție a The Park Festival va fi un mare succes. Vă doresc distracție plăcută de aici din SUA”, a spus Kovacs într-un clip postat pe Instagram.

Locuitorii din Carei încă speră la o delegare a lui Kovacs la finala CM 2026

În cadrul festivalului, oamenii vor putea urmări finala în aer liber, în speranța că la centru se va afla arbitrul român.

„Mesaj de la cel mai cunoscut careian!

István Kovács, arbitru FIFA, se află în aceste zile pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial, motiv pentru care anul acesta nu poate fi prezent alături de noi la THE PARK FESTIVAL.

Încă de la început a susținut această inițiativă, iar dorul de casă l-a făcut să transmită un mesaj bilingv tuturor celor care vor participa la festival.

Și pentru ca experiența să fie completă, finala Campionatului Mondial o vom urmări împreună la THE PARK FESTIVAL, pe ecran gigant!

Vă așteptăm să trăim împreună emoția celor mai importante momente ale meciului, iar până atunci ținem cu toții pumnii să-l revedem și pe István duminică seara, pe teren!”, este mesajul transmis de pagina festivalului.

Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago
Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago Istvan Kovacs la CM 2026 FOTO Imago
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Parcursul lui Istvan Kovacs la CM 2026

Kovacs a debutat la Campionatul Mondial cu duelul dintre Tunisia și Japonia, 0-4, din etapa a doua a fazei grupelor. A fost meciul cu numărul 1.000 din istoria turneului final.

A urmat apoi partida lipsită de miză, Iordania - Argentina 1-3, cu asiaticii deja eliminați și campioana mondială deja calificată în faza următoare.

Totodată, conform publicației Refereering World, arbitrul român nu s-ar afla pe lista celor 13 arbitri păstrați de FIFA pentru ultimele meciuri de la Mondial.

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