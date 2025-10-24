Cutremur în atletism Deținătoarea recordului mondial la maraton a fost suspendată timp de 3 ani pentru dopaj

Ruth Chepngetich (31 de ani), deținătoarea recordului la maraton, a fost suspendată, timp de 3 ani, pentru dopaj.

Kenyanca a recunoscut că a folosit substanțe interzise, deși, inițial, a spus că le-a ingerat involuntar.

Ruth Chepngetich a fost testată pozitiv la începutul acestui an, iar acum a aflat pedeapsa.

Ruth Chepngetich, suspendată timp de 3 ani pentru dopaj

Agenția Mondială Antidoping a analizat probele pozitive la hidroclorotiazidă ale atletei din Kenya și a decis suspendarea sa pentru 3 ani.

Pedeapsa a fost redusă de la 4 ani, după ce Ruth Chepngetich a recunoscut că a încălcat regulile anti-doping.

Astfel, deținătoarea recordului mondial la maraton va fi din nou eligibilă pentru a concura abia în aprilie 2028, iar prezența sa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles este incertă.

De asemenea, toate rezultatele pe care le-a obținut kenyanca după 14 martie, data la care a fost testată pozitiv, au fost anulate.

Recordul mondial, obținut în octombrie 2024, la Chicago rămâne valabil.

2 ore, 9 minute, 56 de secunde a obținut Ruth Chapngetich la Maratonul de la Chicago 2024

Ruth Chepngetich a folosit o scuză halucinantă

După ce a fost testată pozitiv, sportiva a încercat să îi convingă pe anchetatori că a ingerat din greșeală pastilele menajerei sale.

Versiunea lui Ruth Chepngetich nu a fost crezută de oficiali, iar ea a fost nevoită să spună adevărul.

„Nimeni nu e deasupra legii. Chiar dacă e dezamăgitor pentru cei care își pun încrederea în această sportiv, acesta e modul în care sistemul ar trebui să funcționeze.

Industria alergatului ar trebui să fie lăudat pentru finanțarea colectivă a eforturilor anti-doping capabile de a descoperi încălcările de dopaj comise de atleții de elită”, a spus David Howman, președintele Agenției Integritate în Atletism, potrivit CNN.

Deși ancheta sportivei a ajuns la final, Agenția Anti-doping continuă să caute dovezi pentru alte posibile încălcări ale regulamentului.

„Cazul legat de testul pozitiv la hidroclorotiazidă a fost rezolvat, dar Agenția pentru Integritate în Atletism va continua să investigheze materialul suspect recuperat de pe telefonul lui Chepngetich pentru a determina dacă au avut loc alte încălcări”, a afirmat Brett Clothier, directorul Agenției pentru Integritate în Atletism, conform BBC Sport.

Chepngetich trebuia să participe la Maratonul de la Londra, dar s-a retras cu doar câteva zile înainte, după ce un test de urină efectuat în martie a constatat o concentrație de 20 de ori mai mare în sânge a substanței.

Ce este hidroclorotiazida

Hidroclorotiazida este un diuretic utilizat clinic pentru tratarea retenției de lichide și a hipertensiunii arteriale.

Totuși, una dintre utilizările sale este de a acoperi urmele altor substanțe de dopaj folosite de către sportivi, întrucât crește cantitatea de urină eliminată de corp.

84% din cazurile de suspendare pentru folosirea hidroclorotiazidei se întâmplă în timpul competițiilor

În primele 6 luni din acest an, 287 de cazuri de dopaj cu substanța folosită și de Ruth Chepngetich au fost înregistrate în toată lumea, conform antidopingdatabase.com.

