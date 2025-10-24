Cutremur în atletism Deținătoarea recordului mondial la maraton a fost suspendată timp de 3 ani pentru dopaj
Ruth Chepngetich FOTO: IMAGO
Atletism

Cutremur în atletism Deținătoarea recordului mondial la maraton a fost suspendată timp de 3 ani pentru dopaj

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 19:16
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 21:22
  • Ruth Chepngetich (31 de ani), deținătoarea recordului la maraton, a fost suspendată, timp de 3 ani, pentru dopaj.
  • Kenyanca a recunoscut că a folosit substanțe interzise, deși, inițial, a spus că le-a ingerat involuntar.

Ruth Chepngetich a fost testată pozitiv la începutul acestui an, iar acum a aflat pedeapsa.

„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Citește și
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Citește mai mult
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”

Ruth Chepngetich, suspendată timp de 3 ani pentru dopaj

Agenția Mondială Antidoping a analizat probele pozitive la hidroclorotiazidă ale atletei din Kenya și a decis suspendarea sa pentru 3 ani.

Pedeapsa a fost redusă de la 4 ani, după ce Ruth Chepngetich a recunoscut că a încălcat regulile anti-doping.

Astfel, deținătoarea recordului mondial la maraton va fi din nou eligibilă pentru a concura abia în aprilie 2028, iar prezența sa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles este incertă.

De asemenea, toate rezultatele pe care le-a obținut kenyanca după 14 martie, data la care a fost testată pozitiv, au fost anulate.

Recordul mondial, obținut în octombrie 2024, la Chicago rămâne valabil.

2 ore, 9 minute, 56 de secunde
a obținut Ruth Chapngetich la Maratonul de la Chicago 2024

Ruth Chepngetich a folosit o scuză halucinantă

După ce a fost testată pozitiv, sportiva a încercat să îi convingă pe anchetatori că a ingerat din greșeală pastilele menajerei sale.

Versiunea lui Ruth Chepngetich nu a fost crezută de oficiali, iar ea a fost nevoită să spună adevărul.

Nimeni nu e deasupra legii. Chiar dacă e dezamăgitor pentru cei care își pun încrederea în această sportiv, acesta e modul în care sistemul ar trebui să funcționeze.

Industria alergatului ar trebui să fie lăudat pentru finanțarea colectivă a eforturilor anti-doping capabile de a descoperi încălcările de dopaj comise de atleții de elită”, a spus David Howman, președintele Agenției Integritate în Atletism, potrivit CNN.

Deși ancheta sportivei a ajuns la final, Agenția Anti-doping continuă să caute dovezi pentru alte posibile încălcări ale regulamentului.

„Cazul legat de testul pozitiv la hidroclorotiazidă a fost rezolvat, dar Agenția pentru Integritate în Atletism va continua să investigheze materialul suspect recuperat de pe telefonul lui Chepngetich pentru a determina dacă au avut loc alte încălcări”, a afirmat Brett Clothier, directorul Agenției pentru Integritate în Atletism, conform BBC Sport.

Chepngetich trebuia să participe la Maratonul de la Londra, dar s-a retras cu doar câteva zile înainte, după ce un test de urină efectuat în martie a constatat o concentrație de 20 de ori mai mare în sânge a substanței.

Ce este hidroclorotiazida

Hidroclorotiazida este un diuretic utilizat clinic pentru tratarea retenției de lichide și a hipertensiunii arteriale.

Totuși, una dintre utilizările sale este de a acoperi urmele altor substanțe de dopaj folosite de către sportivi, întrucât crește cantitatea de urină eliminată de corp.

84%
din cazurile de suspendare pentru folosirea hidroclorotiazidei se întâmplă în timpul competițiilor

În primele 6 luni din acest an, 287 de cazuri de dopaj cu substanța folosită și de Ruth Chepngetich au fost înregistrate în toată lumea, conform antidopingdatabase.com.

Citește și

FCSB, afară din Europa? Ce șanse mai are campioana la primăvara europeană   din Europa League, după înfrângerea cu Bologna
Europa League
18:42
FCSB, afară din Europa? Ce șanse mai are campioana la primăvara europeană din Europa League, după înfrângerea cu Bologna
Citește mai mult
FCSB, afară din Europa? Ce șanse mai are campioana la primăvara europeană   din Europa League, după înfrângerea cu Bologna
Pleacă Hagi din România? Reacția „Regelui” după ce turcii au scris că se mută în străinătate
Superliga
17:34
Pleacă Hagi din România? Reacția „Regelui” după ce turcii au scris că se mută în străinătate
Citește mai mult
Pleacă Hagi din România? Reacția „Regelui” după ce turcii au scris că se mută în străinătate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
dopaj suspendare atletism MARATON ruth chapngetich
Știrile zilei din sport
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
10:51
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
13:16
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Tenis
11:47
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Citește mai mult
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Europa League
09:09
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Citește mai mult
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:59
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
16:57
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
16:11
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră: „Competiție bizară”
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară”
16:00
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Nationala
09:51
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Citește mai mult
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Superliga
11:00
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Citește mai mult
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Alte sporturi
24.10
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Citește mai mult
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Campionate
24.10
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Citește mai mult
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share