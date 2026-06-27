Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că Florin Tănase (31 de ani) va semna în cele din urmă prelungirea contractului cu formația roș-albastră.

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Telenovela Florin Tănase a ajuns la final. Joi seară, Becali se declara șocat de faptul că mijlocașul nu a mers cu echipa în cantonamentul din Olanda.

Florin Tănase a semnat prelungirea cu FCSB

În cele din urmă, cele două parți au bătut palma, iar Tănase se va alătura lotului fostei campioane.

„Cu Tănase am vorbit acum o oră. Mi-a zis că a văzut că sunt supărat pe el. Nu am fost supărat. Adevărul e că Olaru mi-a scris un mesaj frumos, de recunoștință, că o să țină minte toată viața ce am făcut pentru el. Trebuia să-l lași pe om să plece.

I-am zis «Băi, Tănase, nu sunt, tată, supărat. Acum, lecție. Trebuie să-ți spun? Tu ești fotbalist. Pleci în India, în China, unde vrei tu. Pleci în cantonament și, cu o zi înainte să înceapă campionatul, zici că pleci în China sau că rămâi, dar trebuia să pleci în cantonament».

A rămas același contract, pe doi ani. A zis că-i convine așa. I-am zis «Ca să nu mai fiu supărat, ia avionul și pleacă acolo. Când vii de acolo, semnezi contractul».

A semnat. Dacă am dat cuvântul, e semnat. Contractul e făcut. Pe doi ani, da, cu același salariu, dar am scos bonusurile. Avea 25.000 la fiecare meci câștigat. De euro.

În grupele europene. A luat și de acolo vreo 200.000. Pe alea le-am tăiat. Doar el avea, nu poți să dai la toți jucătorii câte 25.000 la victorie.

A zis că e de acord și gata. I-a rămas bonusul de 300.000 de calificare în cupele europene, în orice grupă. Acum e doar o grupă”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Pleacă dimineață, la ora 11:00, în cantonament. Gigi Becali, patron FCSB

FCSB negocieri cu un atacant

Până acum, FCSB a rezolvat un singur transfer important în această vară, fundașul dreapta Ronny Labonne, adus de la Caen.

Acum , Gigi Becali a dezvăluit că se află în negocieri cu un atacant, însă a ales să nu-i dea numele

„Mai avem un atacant bun, bun, valoros, cu care negociem. I-am zis lui Mihai (n.r. Stoica) că vreau lot. Noi avem nevoie de lot, că trebuie să tragem pe trei fronturi.

Anul ăsta noi n-am avut loc, n-aveam cu cine să jucăm, n-aveam rezerve”.

Becali a dezvăluit și posturile pe care își dorește să le mai întârească.

„Un atacant și patru mijlocași. Nu mi i-a mai arătat (n.r. Mihai Stoica), pentru că a plecat. O să-mi trimită luni, o să găsim o modalitate să-mi trimită pe tabletă mijlocașul.

Atacantul, vedem, că poate-l luăm pe Drăguș, dar mijlocașul trebuie neapărat”.

FOTO. Plecarea celor de la FCSB în cantonamet

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