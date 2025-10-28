Doi români l-au învins pe Ochotorena Povestea golurilor primite de legendarul portar spaniol în dubla europeană Valencia - Victoria București din 1989
Jose Manuel Ochotorena (foto: Imago)
Campionate

Doi români l-au învins pe Ochotorena Povestea golurilor primite de legendarul portar spaniol în dubla europeană Valencia - Victoria București din 1989

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 09:34
alt-text Actualizat: 28.10.2025, ora 13:33
  • Fostul mare portar spaniol Jose Manuel Ochotorena, decedat la 64 de ani, a jucat de-a lungul carierei sale împotriva unei singure echipe românești: Victoria București.
  • În 1989, a primit două goluri în dubla Valencia - Victoria din Cupa UEFA. Autori: Marcel Coraș și Ovidiu Hanganu.

Fostul portar spaniol José Manuel Ochotorena, care a evoluat pentru echipe precum Valencia, Real Madrid și Tenerife și a devenit ulterior antrenor de portari al naționalei Spaniei, s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani.

Ochotorena a fost învins de Coraș și de Hanganu în dubla Valencia - Victoria București

Singurul contact al lui Ochotorena cu fotbalul românesc a fost dubla din turul 1 al Cupei UEFA 1989-1990, când a evoluat pentru Valencia împotriva formației Victoria București, echipa Miliției de pe vremea lui Ceaușescu.

Revenită în cupele europene după șase ani, Valencia s-a calificat cu scorul general de 4-2, Ochotorena fiind învins de Marcel Coraș, în meciul tur, și de Ovidiu Hanganu, la București.

În meciul tur, disputat pe 13 septembrie 1989, pe stadionul Luis Casanova, spaniolii s-au impus cu 3-1. Nu fără emoții însă.

La 2-0, ”Gheata de bronz” Coraș a redus din handicap, în minutul 61, plasând mingea cu capul lângă bară din centrarea lui Fănel Țîră. Fără șanse pentru Ochotorena. Pentru Valencia au marcat Toni (37), Fenoll (49) și Quique Sánchez Flores (71).

VIDEO. Valencia - Victoria București 3-1, Cupa UEFA

Ochotorena a avut noroc la București

În manșa retur, disputată două săptămâni mai târziu la București, Ochotorena a avut mult de furcă. Meciul a avut loc pe stadionul de lângă velodromul din Parcul Dinamo, cu 8.000 de spectatori în tribune, dintre care mulți militari.

Valencia a venit la București cu tot Consiliul de Administrație, în frunte cu președintele Arturo Tuzón, iar invitat special a fost Ramiro Fernández Bachiller, ce tocmai fusese numit ambasador al Spaniei în România.

Ursea a lovit bara, Costel Solomon a ratat un penalty

„Liliecii” au deschis scorul în minutul 35, prin Toni, după gafe în lanț comise de portarul Țețe Moraru și Marian Pană.

Victoria București, pregătită de Florin Halagian, a egalat prin Hanganu (52), care l-a executat Ochotorena din careu, după o combinație de efect cu Marcel Coraș.

José Manuel Ochotorena a fost învins de Ovidiu Hanganu în partida Victoria București - Valencia 1-1, disputată la București, pe 27 septembrie 1989 (facsmil din ziarul Sportul) José Manuel Ochotorena a fost învins de Ovidiu Hanganu în partida Victoria București - Valencia 1-1, disputată la București, pe 27 septembrie 1989 (facsmil din ziarul Sportul)
José Manuel Ochotorena a fost învins de Ovidiu Hanganu în partida Victoria București - Valencia 1-1, disputată la București, pe 27 septembrie 1989 (facsmil din ziarul Sportul)

În startul reprizei secunde, Ochotorena a avut noroc, fiind salvat de bară la lovitura de cap a lui Ursea.

Cu șapte minute înainte de final, Ochotorena avut din nou șansă. Solomon a executat pe lângă poartă un penalty dictat de arbitrul italian Luigi Agnolin, pentru un fault comis de Giner asupra lui Ursea.

Victoria București a presat până în ultimele secunde, dar șutul final al lui Ursea a fost prins de Ochotorena. Valencia a fost eliminat în turul secund de FC Porto, echipă care eliminase în turul 1 Flacăra Moreni, altă echipă protejată a regimului comunist.

VIDEO. Victoria București - Valencia 1-1

Ochotorena a scris istorie ca antrenor de portari la naționala Spaniei

Născut în San Sebastian, în 1961, Ochotorena a debutat în Primera Division cu Real Madrid, profitând de greva generală a fotbaliștilor, din 1982.

Cu gruparea blanco a câștigat o Cupă a Regelui, trei titluri de campion, două Cupe UEFA și o Cupă a Ligii, înainte de a se transfera, în 1988, la Valencia CF.

Retras din activitate la finalul anilor ’90, Jose Manuel Ochotorena a devenit unul dintre cei mai apreciați antrenori de portari din Spania. A revenit la Valencia, fiind adus de Rafa Benitez, alături de care a lucrat ulterior și la Liverpool.

Timp de peste două decenii, a combinat activitatea de la club cu cea de la naționala Spaniei, făcând parte din staff-ul tehnic care a cucerit Euro 2008, Campionatul Mondial din 2010 și Euro 2012, cea mai glorioasă perioadă din istoria fotbalului spaniol.

valencia Victoria Bucuresti deces Jose Manuel Ochotorena
