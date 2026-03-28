Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!

alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 15:12
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 16:01
  • Nu doar Rațiu ne ia la mișto! La faza golului Turciei, Man se comportă ca un amator cu fițe

S-a discutat și se discută mult pe faza golului cu care Turcia ne-a bătut și ne-a eliminat.

Unii au susținut că Rațiu e principalul responsabil, printre care Lucescu, MM Stoica, Panduru, Cârțu. Alții l-au arătat cu degetul și pe Man, pentru că nu-l blochează pe Kadioglu.

În emisiunea de după meci, în tot acel haos de la stadionul din Istanbul, nu am avut posibilitatea să analizez toate detaliile fazei, însă ceva mi se păruse ciudat pe transmisiune și pe reluări: de ce Man e aplecat și pierde startul de lângă Kadioglu în momentul pasei lui Arda Guler.

Ce se vede pe analiza în detaliu a fazei

Vineri seară, în emisiune la Prima Sport, am reluat faza, în detaliu, iar concluziile sunt șocate. Man stă să-și aranjeze jambierele, chiar în momentul în care Arda își face mingea pe piciorul stâng și se pregătește să dea drumul pasei.

Când balonul pleacă din picorul lui Arda, Kadioglu deja e în sprint, în vreme ce Man încă e cu mâna pe jambier. Reacționează târziu, mai mult se sperie când vede că adversarul a fugit de lângă el, pierde acel tempo în care ar fi putut să plece în același timp cu fundașul stânga al turcilor și de aici faza o știți.

Momentul în care Dennis Man își aranjează jambierele și e lăsat în urmă de Ferdi Kadioglu (FOTO: captură Prima Sport 1)
Momentul în care Dennis Man își aranjează jambierele și e lăsat în urmă de Ferdi Kadioglu (FOTO: captură Prima Sport 1)

MM Stoica a spus că prin ceea ce face la națională, Rațiu ne peste picior pe toți. Și are dreptate, așa mi se pare și mie, că de multe ori se comportă ca și cum ar fi cu prietenii, pe sintetic.

Man a luat fotbalul peste picior

Dacă el ne ia la mișto, atunci Man ce face? Unde ați mai văzut ca un fotbalist a cărui echipă se află în defensivă in propria jumătate să stea să se aranjeze la jambiere pe momentul de posesie al adversarului, care pregătește o pasă filtrantă?

Man nu doar că ne-a lua peste picior pe noi, pe colegii lui, pe cei din staff, pe suporteri, ci și-a bătut joc și de fotbal.

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci e corect să stăm acasă și să ne uităm la televizor și la acest Mondial. Când doar fotbalul va conta pentru acești jucători care vin la națională, atunci să avem pretenții.

Fotbaliștii de pe vremuri și fițele celor de azi

În anii 90, fotbaliștii purtau apărători imense, astăzi, jucătorii sunt deranjați de ele și sunt prea prețioși pentru a le mai purta, fiind înlocuite cu ceva ce seamănă cu niște cărți de joc.

Pe vremuri, fotbaliștii jucau cu jambierele întregi și erau fotbaliști. Cei de azi trebuie să le taie, să le găurească, „să ne respire mușchii”, altfel n-au randament.

Când fițele de genul celor din „palmaresul” lui Rațiu și Man se vor diminua sau chiar dispărea, atunci să fim supărați că nu mergem la Mondiale. Pentru că acest sport îi va pedepsi întotdeauna pe cei care care intră pe gazon preocupați să arate bine și mai puțin să joace fotbal și să se sacrifice!

