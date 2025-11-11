Șelimbăr nu renunță Formația din Liga 2 vrea victoria la masa verde, după cazul Marius Ursu și FC Bacău » Susține că arbitrul a fost implicat
FC Bacău - Șelimbăr foto: montaj/GOLAZO.ro
Liga 2

Șelimbăr nu renunță Formația din Liga 2 vrea victoria la masa verde, după cazul Marius Ursu și FC Bacău » Susține că arbitrul a fost implicat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 10:02
alt-text Actualizat: 11.11.2025, ora 10:09
  • Șelimbăr continuă „războiul” cu FC Bacău, după partida de pe 1 noiembrie din Liga 2.
  • Atunci, formația moldoveană a introdus pe teren un jucător care nu se afla pe foaia de joc.

La momentul respectiv, Șelimbăr a sesizat imediat că jucătorul care a intrat pe teren, Marius Ursu, nu este unul dintre cei anunțați în mod oficial și a apelat la FRF pentru aplicarea sancțiunilor necesare.

Ce relație e între Boloni și Viktor Orban? Antrenorul român explică, pentru GOLAZO.ro, apropierea sa față de controversatul politician maghiar
Citește și
Ce relație e între Boloni și Viktor Orban? Antrenorul român explică, pentru GOLAZO.ro, apropierea sa față de controversatul politician maghiar
Citește mai mult
Ce relație e între Boloni și Viktor Orban? Antrenorul român explică, pentru GOLAZO.ro, apropierea sa față de controversatul politician maghiar

Șelimbăr nu renunță în conflictul cu FC Bacău

Deși a reclamat cazul la Comisie, Șelimbăr nu a achitat suma în valoare de 750 de lei care ar fi urmat să valideze plângerea făcută, informează lagazzetta.ro.

În plus, într-o declarație ulterioară, directorul sportiv al clubului sibian, Ioan Luca, lasă de înțeles că „centralul” și arbitrul de rezervă, George Dan Moșoiu și Bogdan Jijiie, ar fi încercat să mușamalizeze cazul.

„Jucătorul cu numărul 17 de la Bacău, Marius Ursu, nu era trecut în raportul de joc nici ca rezervă, nici ca adițional. Când s-a făcut schimbarea, noi am remarcat și le-am atras atenția arbitrilor.

Este strigător la cer ce s-a întâmplat. Ursu nu era pe foaia de joc și totuși a intrat în teren. E un fals, o minciună, nu știu cum să-i mai spun. Sper ca departamentul de Competiții și domnul secretar general să se autosesizeze.

Arbitrii au spus apoi că a fost folosit jucătorul Vodă cu numărul 17, în loc de 15, cât avea el inițial. Ni s-a spus că a fost informat arbitrul de rezervă. Dar nu știu când s-a întâmplat asta, cu siguranță nu s-a întâmplat așa.

Am făcut poză și la biletul arbitrului de rezervă, nu apărea nimic. Pe jucătorul cu numărul 17 l-a văzut și l-a întrebat cum îl cheamă și a zis că Marius Ursu.

Avem filmări, poze, mi se pare foarte clară speța aceasta”, a declarat Ioan Luca la Metropola TV, potrivit sursei citate.

VIDEO. Momentul în care Marius Ursu a fost introdus pe teren

FOTO. Diferențele dintre Marius Ursu și Alexandru Vodă

Marius Ursu / foto: fcbacau.ro Marius Ursu / foto: fcbacau.ro
Marius Ursu / foto: fcbacau.ro
Alexandru Vodă / foto: fcbacau.ro Alexandru Vodă / foto: fcbacau.ro
Alexandru Vodă / foto: fcbacau.ro

Citește și

A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
Superliga
22:49
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
Citește mai mult
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
Mural cu David Popovici Campionul olimpic va avea chipul pictat pe o clădire din Timișoara
Înot
22:46
Mural cu David Popovici Campionul olimpic va avea chipul pictat pe o clădire din Timișoara
Citește mai mult
Mural cu David Popovici Campionul olimpic va avea chipul pictat pe o clădire din Timișoara

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
FRF liga 2 comisia de disciplina selimbar fc bacau marius ursu alexandru voda
Știrile zilei din sport
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Superliga
13:25
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Citește mai mult
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Campionate
14:05
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Citește mai mult
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Superliga
13:07
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Citește mai mult
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Investigatii
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Citește mai mult
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
15:45
Contestă plecarea lui Rădoi Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
Contestă plecarea lui Rădoi  Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
15:08
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu Bosnia
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu  Bosnia
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Top stiri din sport
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Opinii
09:46
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Citește mai mult
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Superliga
09:52
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Citește mai mult
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Nationala
10:51
„Suntem la zid!” Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Citește mai mult
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”
Superliga
11:05
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu: „M-am simțit jignit”
Citește mai mult
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share