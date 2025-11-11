Șelimbăr nu renunță Formația din Liga 2 vrea victoria la masa verde, după cazul Marius Ursu și FC Bacău » Susține că arbitrul a fost implicat

Șelimbăr continuă „războiul” cu FC Bacău, după partida de pe 1 noiembrie din Liga 2.

Atunci, formația moldoveană a introdus pe teren un jucător care nu se afla pe foaia de joc.

La momentul respectiv, Șelimbăr a sesizat imediat că jucătorul care a intrat pe teren, Marius Ursu, nu este unul dintre cei anunțați în mod oficial și a apelat la FRF pentru aplicarea sancțiunilor necesare.

Șelimbăr nu renunță în conflictul cu FC Bacău

Deși a reclamat cazul la Comisie, Șelimbăr nu a achitat suma în valoare de 750 de lei care ar fi urmat să valideze plângerea făcută, informează lagazzetta.ro.

În plus, într-o declarație ulterioară, directorul sportiv al clubului sibian, Ioan Luca, lasă de înțeles că „centralul” și arbitrul de rezervă, George Dan Moșoiu și Bogdan Jijiie, ar fi încercat să mușamalizeze cazul.

„Jucătorul cu numărul 17 de la Bacău, Marius Ursu, nu era trecut în raportul de joc nici ca rezervă, nici ca adițional. Când s-a făcut schimbarea, noi am remarcat și le-am atras atenția arbitrilor.

Este strigător la cer ce s-a întâmplat. Ursu nu era pe foaia de joc și totuși a intrat în teren. E un fals, o minciună, nu știu cum să-i mai spun. Sper ca departamentul de Competiții și domnul secretar general să se autosesizeze.

Arbitrii au spus apoi că a fost folosit jucătorul Vodă cu numărul 17, în loc de 15, cât avea el inițial. Ni s-a spus că a fost informat arbitrul de rezervă. Dar nu știu când s-a întâmplat asta, cu siguranță nu s-a întâmplat așa.

Am făcut poză și la biletul arbitrului de rezervă, nu apărea nimic. Pe jucătorul cu numărul 17 l-a văzut și l-a întrebat cum îl cheamă și a zis că Marius Ursu.

Avem filmări, poze, mi se pare foarte clară speța aceasta”, a declarat Ioan Luca la Metropola TV, potrivit sursei citate.

VIDEO. Momentul în care Marius Ursu a fost introdus pe teren

FOTO. Diferențele dintre Marius Ursu și Alexandru Vodă

Marius Ursu / foto: fcbacau.ro

Alexandru Vodă / foto: fcbacau.ro

