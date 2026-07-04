Ies la iveală problemele Selecționata care a fost eliminată în 16-imi la CM 2026 se confruntă cu acuzații grave » Ce s-a întâmplat la turneul final
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Ies la iveală problemele Selecționata care a fost eliminată în 16-imi la CM 2026 se confruntă cu acuzații grave » Ce s-a întâmplat la turneul final

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 19:05
  • După ce a fost eliminată dramatic de la CM 2026, au început să iasă la iveală problemele cu care s-a confruntat naționala Senegalului la turneul final.
  • În plus, selecționata pregătită de Pape Thiaw (45 de ani) este acuzată că a organizat mai multe petreceri private în timpul Mondialului.
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În 16-imile CM 2026, Senegal avea un avantaj de două goluri în meciul cu Belgia, în minutul 85. „Dracii Roșii” au revenit uluitor și au împins partida în prelungiri.

Belgienii au obținut calificarea în ultimul minut al prelungirilor, după un penalty transformat de Tielemans.

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Senegalul, probleme la Campionatul Mondial

După ce a fost eliminată de la Mondial într-un mod foarte dureros, naționala Senegalului întâmpină acum mai multe probleme.

Selecționata africană este acuzată că a organizat mai multe petreceri private în timpul cantonamentului de la turneul final, în care jucătorii și staff-ul au consumat alcool, scrie mundodeportivo.com.

În plus, mai multe persoane din afara delegației Senegalului ar fi avut acces la hotelul unde erau cazați africanii. Până acum, federația nu a venit cu precizări legate de aceste acuzații.

Pe lângă aceste nereguli, au început să iasă la iveală mai multe controverse din interiorul delegației.

Potrivit presei africane, federația nu a plătit primele promise jucătorilor, în ciuda veniturilor obținute după ultima ediție a Cupei Africii și după calificarea la CM 2026.

Mai mult, selecționerul Pape Thiaw nu și-ar fi primit salariul timp de mai multe luni, iar contractul său a expirat cu câteva ore înainte de meciul cu Norvegia (2-3) din grupa I, dar situația a fost rezolvată în ultimul moment.

Tensiunile au continuat în tabăra africanilor după eliminarea de la Mondial. Fotbalistul Pape Gueye a lansat un ultimatum federației senegaleze prin intermediul unei postări pe rețelele sociale: nu se mai întoarce la națională până când staff-ul tehnic nu pleacă.

Titular în trei din cele patru meciuri jucate de Senegal la CM 2026, Gueye este un jucător important pentru naționala africană. Antrenorul Pape Thiaw a decis să-l înlocuiască în minutul 66 al meciului împotriva Belgiei, lucru care l-a supărat vizibil pe mijlocaș.

La finalul meciului, jucătorul a comentat decizia: „Mă simțeam foarte bine, eram în formă fizică bună. Este decizia antrenorului... asta e.”

Rezultatele înregistrate de Senegal la CM 2026:

  • Senegal - Franța 1-3 (grupa I)
  • Senegal - Norvegia 2-3 (grupa I)
  • Senegal - Irak 5-0 (grupa I)
  • Senegal - Belgia 2-3 d.prel. (șaisprezecimi)

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