Accidentare oribilă FOTO+VIDEO. Sergio Aguero, scos pe brațe de pe teren la un meci demonstrativ » Ce a pățit legendarul atacant
Publicat: 31.03.2026, ora 20:39
Actualizat: 31.03.2026, ora 20:39
  • Sergio Aguero (37 de ani), fostul mare atacant argentinian, a suferit o accidentare groaznică în timpul unui meci demonstrativ.

Retras în anul 2021 de la Barcelona, Aguero a participat la un meci dintre jucătorii emblematici ai lui Independiente, echipă la care și-a început cariera, și legendele lui River Plate.

S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Sergio Aguero, accidentare teribilă la un meci demonstrativ

Fostul mare atacant și-a rupt tendonul lui Ahile luni, în timpul meciului de „old boys”.

Aguero a fost cărat pe brațe până la marginea terenului, fiind în imposibilitatea de a călca. A fost dus apoi la Clinica Otamendi din Buenos Aires, acolo unde i s-a confirmat accidentarea.

Ulterior, el însuși a explicat pe rețelele de socializare că a suferit o ruptură și urmează să fie operat în cel mai scurt timp.

„Am făcut un RMN și s-a confirmat că mi-am rupt tendonul. Mâine voi face alte teste, apoi va trebui să fiu operat”, a spus Aguero, într-un videoclip postat pe Instagram.

De-a lungul carierei sale, Sergio „Kun” Aguero a jucat la Independiente, Atletico Madrid, Manchester City și FC Barcelona, cele mai mare realizări reușindu-le în tricoul „cetățenilor”.

Pe 1 iulie 2021, atacantul argentinian a semnat liber de contract cu Barcelona, club pentru care a jucat 5 meciuri și a înscris un gol înainte să se retragă din cauza unor probleme la inimă.

Palmaresul lui Aguero cu:

Manchester City:

  • Campion al Angliei (Premier League): 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21 (5 titluri)
  • Câștigător FA Cup: 2018/19
  • Câștigător English League Cup (Carabao Cup): 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 (6 trofee)
  • Câștigător Community Shield: 2012, 2018, 2019 (3 trofee)

Atletico Madrid:

  • Câștigător Europa League: 2009/10
  • Câștigător Supercupa Europei: 2010
  • Câștigător Cupa Intertoto: 2007

Naționala Argentinei:

  • Copa America: 2021
  • Campion mondial U20: 2005, 2007
  • Medalie de aur olimpică: Beijing 2008

„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
„Venirea lui înseamnă speranță”  Fostul colaborator al Hagi, despre revenirea la națională: „Chiar avem o problemă dacă nici el nu poate”
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
