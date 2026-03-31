Accidentare oribilă FOTO+VIDEO. Sergio Aguero, scos pe brațe de pe teren la un meci demonstrativ » Ce a pățit legendarul atacant

Sergio Aguero (37 de ani), fostul mare atacant argentinian, a suferit o accidentare groaznică în timpul unui meci demonstrativ.

Retras în anul 2021 de la Barcelona, Aguero a participat la un meci dintre jucătorii emblematici ai lui Independiente, echipă la care și-a început cariera, și legendele lui River Plate.

Sergio Aguero, accidentare teribilă la un meci demonstrativ

Fostul mare atacant și-a rupt tendonul lui Ahile luni, în timpul meciului de „old boys”.

Aguero a fost cărat pe brațe până la marginea terenului, fiind în imposibilitatea de a călca. A fost dus apoi la Clinica Otamendi din Buenos Aires, acolo unde i s-a confirmat accidentarea.

Ulterior, el însuși a explicat pe rețelele de socializare că a suferit o ruptură și urmează să fie operat în cel mai scurt timp.

„Am făcut un RMN și s-a confirmat că mi-am rupt tendonul. Mâine voi face alte teste, apoi va trebui să fiu operat”, a spus Aguero, într-un videoclip postat pe Instagram.

EL KUN CONFIRMÓ SU LESIÓN: Agüero informó que se rompió el tendón durante el partido entre Independiente y River por el Torneo Senior, destacó la actitud del resto de los jugadores de los dos equipos y contó que comenzará con los estudios médicos. ¡Fuerza, Sergio! pic.twitter.com/Cuh12FPbNe — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2026

De-a lungul carierei sale, Sergio „Kun” Aguero a jucat la Independiente, Atletico Madrid, Manchester City și FC Barcelona, cele mai mare realizări reușindu-le în tricoul „cetățenilor”.

Pe 1 iulie 2021, atacantul argentinian a semnat liber de contract cu Barcelona, club pentru care a jucat 5 meciuri și a înscris un gol înainte să se retragă din cauza unor probleme la inimă.

Palmaresul lui Aguero cu:

Manchester City:

Campion al Angliei (Premier League) : 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21 (5 titluri)

: 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21 (5 titluri) Câștigător FA Cup : 2018/19

: 2018/19 Câștigător English League Cup (Carabao Cup) : 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 (6 trofee)

: 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 (6 trofee) Câștigător Community Shield: 2012, 2018, 2019 (3 trofee)

Atletico Madrid:

Câștigător Europa League : 2009/10

: 2009/10 Câștigător Supercupa Europei : 2010

: 2010 Câștigător Cupa Intertoto: 2007

Naționala Argentinei:

Copa America : 2021

: 2021 Campion mondial U20 : 2005, 2007

: 2005, 2007 Medalie de aur olimpică: Beijing 2008

