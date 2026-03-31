Accidentare oribilă FOTO+VIDEO. Sergio Aguero, scos pe brațe de pe teren la un meci demonstrativ » Ce a pățit legendarul atacant

- Sergio Aguero (37 de ani), fostul mare atacant argentinian, a suferit o accidentare groaznică în timpul unui meci demonstrativ.
Retras în anul 2021 de la Barcelona, Aguero a participat la un meci dintre jucătorii emblematici ai lui Independiente, echipă la care și-a început cariera, și legendele lui River Plate.
Fostul mare atacant și-a rupt tendonul lui Ahile luni, în timpul meciului de „old boys”.
Aguero a fost cărat pe brațe până la marginea terenului, fiind în imposibilitatea de a călca. A fost dus apoi la Clinica Otamendi din Buenos Aires, acolo unde i s-a confirmat accidentarea.
Ulterior, el însuși a explicat pe rețelele de socializare că a suferit o ruptură și urmează să fie operat în cel mai scurt timp.
„Am făcut un RMN și s-a confirmat că mi-am rupt tendonul. Mâine voi face alte teste, apoi va trebui să fiu operat”, a spus Aguero, într-un videoclip postat pe Instagram.
De-a lungul carierei sale, Sergio „Kun” Aguero a jucat la Independiente, Atletico Madrid, Manchester City și FC Barcelona, cele mai mare realizări reușindu-le în tricoul „cetățenilor”.
Pe 1 iulie 2021, atacantul argentinian a semnat liber de contract cu Barcelona, club pentru care a jucat 5 meciuri și a înscris un gol înainte să se retragă din cauza unor probleme la inimă.
Palmaresul lui Aguero cu:
Manchester City:
- Campion al Angliei (Premier League): 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21 (5 titluri)
- Câștigător FA Cup: 2018/19
- Câștigător English League Cup (Carabao Cup): 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 (6 trofee)
- Câștigător Community Shield: 2012, 2018, 2019 (3 trofee)
Atletico Madrid:
- Câștigător Europa League: 2009/10
- Câștigător Supercupa Europei: 2010
- Câștigător Cupa Intertoto: 2007
Naționala Argentinei:
- Copa America: 2021
- Campion mondial U20: 2005, 2007
- Medalie de aur olimpică: Beijing 2008