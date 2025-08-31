Sergio Ramos (39 de ani, acum la Monterrey) a lansat piesa „Cibeles”, dedicată fostei sale echipe, Real Madrid, în care își povestește plecarea de la club

Fostul fundaș al celor de la Real Madrid, cu 22 de trofee majore în cei 16 ani petrecuți pe „Bernabeu”, a lansat duminică piesa dedicată echipei unde a avut cele mai mari performanțe, scrie marca.com.

Sergio Ramos a lansat piesa „Cibeles”

De câteva zile, Sergio Ramos a stârnit curiozitatea fanilor după ce începuse o campanie cu o dubă care circula prin Plaza de Cibeles din Madrid și pe care scria „M-ai rugat să zbor...”.

Prin această melodie, Sergio Ramos transmite că regretă modul în care a părăsit clubul în 2021, când a amânat momentul prelungirii contractului și chiar i-a spus președintelui să planifice viitorul sezon fără el.

În acel moment, Florentino Perez nu a mai dorit să tolereze comportamentul fundașului și a închis posibilitatea unui nou contract.

Ulterior, Ramos a dezvăluit că nu s-a gândit că Perez va interpreta ca definitivă remarca sa și că-i va mai da o șansă de negociere, care însă nu a mai venit, iar apărătorul a semnat cu PSG.

Versurile melodiei „Cibeles”, cântată de Sergio Ramos:

„Sunt lucruri pe care nu ți le-am spus, care încă mă dor. N-am vrut niciodată să plec, dar tu mi-ai cerut să zbor...”

„Aș fi ucis pentru tine, te-am iubit și te-am apărat,

dar depindea de mine, mi-ai cerut să zbor. M-am

îmbrăcat de gală, ți-am dat sânge și sudoare, m-am

bucurat și am suferit cu tine”

„Sper să-ți meargă bine, deși mi-e greu fără tine. E mai

bine că am plecat, pentru că nu m-ai mai tratat ca înainte. Tu m-ai iubit și eu te-am iubit, dar cineva dă întotdeauna mai mult. Totul a fost așa cum am visat, până când a trebuit să mă trezesc”

„Ți-am dat o coroană, tu mi-ai dat aripi, nu știam că sunt doar ca să mă poți îndepărta. Te privesc acum, ești la fel de frumoasă. Nimeni nu e indispensabil, viața te învață"

„Un meci durează 90 de minute, iar eu ți-am dat 90 și încă 3 (n.r. aluzie la „La Decima”). Nu m-am săturat niciodată să încerc, povestea asta a fost o legendă. Mai bine mor în picioare decât să trăiesc în genunchi. Îmi voi dărui inima chiar dacă mi-e returnată rănită”

„M-ai uitat, m-ai lăsat deoparte. Fără să pot decide eu, asta mă doare cel mai tare. Și chiar dacă totul a fost așa, aș fi încântat să mă întorc, o dată și de o mie de ori, știi asta, Cibeles”.

Plaza de Cibeles, care dă numele melodiei, reprezintă locul unde Real Madrid sărbătorește fiecare trofeu cucerit, începând cu anii '80.

671 de meciuri și 101 goluri a reușit Sergio Ramos pentru Real Madrid

