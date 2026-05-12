„Puteau să facă mai mult” Goran Pandev, despre sezonul reușit de echipa lui Dan Șucu în Serie A: „Sper să construiască o echipă”

Goran Pandev (42 de ani), fostul atacant de la Genoa, a vorbit despre situația „grifonilor” din actuala stagiune, dar și despre ce ar putea urma pe „Luigi Ferraris”.

Pandev a spus câteva cuvinte și despre Daniele De Rossi, antrenorul de la Genoa, dar și despre ce ar putea realiza echipa patronată de Dan Șucu în viitor.

Goran Pandev: „Sper că vor crea o echipă care să țintească cupele europene”

Întrebat de jurnaliștii italieni despre situația în care se află Genoa în acest final de sezon, fostul fotbalist macedonean a declarat:

„Locuiesc în Genova și când pot, merg pe stadionul Ferraris să mă uit la Genoa. Îmi lipsește adrenalina de pe teren, vestiarul, suporterii spectaculoși.

De Rossi s-a descurcat foarte bine, sper să rămână. Este un antrenor modern care vrea să câștige așa cum făcea când era jucător. Câte bătălii au fost în derby-urile Romei...

I-am spus că Marassi este mediul perfect pentru el, cu acești suporteri speciali, pasionați. Genoa? Anul acesta aveau deja o echipă care putea să țintească mai mult, cu jucători de calitate precum Messias, Malinovskyi, Vitinha, Colombo, Norton-Cuffy.

Și Ostigard și Frendrup, pe care îi cunoșteam. Toți sunt jucători de top. Baza este bună, sper să construiască o echipă care să poată ținti spre cupele europene” , a declarat Pandev, potrivit calciogenoa.it.

187 de meciuri a jucat Goran Pandev în tricoul celor de la Genoa. A marcat 32 de goluri și a oferit 12 pase decisive

În prezent, după 36 de etape disputate în Serie A, Genoa ocupă locul #14, la zece puncte distanță de primul loc retrogradabil, cu două etape înainte de finalul campionatului.

În ultimele două dueluri din acest sezon, gruparea patronată de Dan Șucu va da piept cu AC Milan pe teren propriu, iar apoi se va deplasa pe terenul celor de la Lecce.

