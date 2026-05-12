Sorana Cîrstea (36 de ani) și-a egalat cea mai bună clasare a carierei, după ce s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma.

Până pe ce loc poate urca românca în ierarhia mondială și câți bani poate câștiga, în rândurile de mai jos.

Sorana Cîrstea are o săptămână de vis la Foro Italico. Sportiva din Târgoviște a învins nume importante din circuitul WTA, inclusiv pe Aryna Sabalenka, cea mai bună jucătoare a lumii.

Sorana Cîrstea, pe locul 21 în clasamentul WTA. Poate urca până pe 15!

Grație parcursului de la Roma, Sorana și-a asigurat un premiu de 289.115 de euro și 390 de puncte WTA.

Românca acumulează 1.887 de puncte și urcă până pe locul 21 , poziție pe care a mai ocupat-o în august 2013. Niciodată nu a fost mai sus! Le-a depășit deja pe Diana Shnaider, Leylah Fernandez, Elise Mertens și Anna Kalinskaya.

Cîrstea va juca în penultimul act al turneului din capitala Italiei împotriva învingătoarea partidei dintre Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) și Mirra Andreeva (19 ani, #7 WTA).

Dacă va reuși o nouă victorie de senzație, Sorana aproape își va dubla premiul în bani: va încasa 549.335 de euro.

Ar primi și încă 260 de puncte și ar ajunge la 2.147. Ar bifa un nou salt, până pe locul 18 , peste Clara Tauson, Madison Keys și Liudmila Samsonova.

Adversara din finală ar urma să fie stabilită dintre câștigătoarele partidelor Jessica Pegula (32 de ani, #5 WTA) - Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA) și Elina Svitolina (31 de ani, #10 WTA) - Elena Rybakina (26 de ani, #2 WTA).

Dacă va câștiga competiția, Sorana va primi 1.000 de puncte WTA. Cu un total de 2.497, românca s-ar clasa pe locul 15. Le-ar întrece și pe Iva Jovic, Naomi Osaka și Marta Kostyuk.

1.055.285 de euro primește câștigătoarea turneului WTA 1.000 de la Roma

Toate jucătoarele aflate în fața Soranei sunt mai tinere decât aceasta. Doar trei sportive de peste 35 de ani mai sunt în top 100 mondial: Laura Siegemund (38 de ani, locul 44), Tatjana Maria (38 de ani, locul 51), Shuai Zhang (37 de ani, locul 73).

Parcursul Soranei Cîrstea la WTA Roma

Sferturi: 6-1, 7-6(0) cu Jelena Ostapenko (28 de ani, #36 WTA)

Turul III: 6-2, 6-4 cu Linda Noskova (21 de ani, #13 WTA)

Turul II: 2-6, 6-3, 7-5 cu Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA)

Turul I: 6-2, 6-0 cu Tatjana Maria (38 de ani, #54 WTA).

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA. Apoi, n-a exclus să revină asupra deciziei, dacă va fi în formă.

În 2025, turneul de la Roma a fost câștigat de Jasmine Paolini, după 6-4, 6-2 în finala cu Coco Gauff.

