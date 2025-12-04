Shaka Hislop (56 de ani), fost portar în Premier League, în prezent analist TV, a dezvăluit că se luptă cu o formă agresivă de cancer la prostată.

Într-un mesaj pe rețelele de socializare, Hislop a dezvăluit că a aflat această veste extrem de dură, în urmă cu 18 luni când a făcut un control de rutină, scrie thesun.co.uk.

Shaka Hislop se luptă cu o formă agresivă de cancer la prostată

Fostul portar a adăugat că a urmat șapte săptămâni și jumătate de medicație și radioterapie.

„Am o poveste de spus” și-a început Hislop discursul.

„Acum aproximativ 18 luni, am mers la controlul medical anual și am insistat să-mi fac un test PSA (Antigenul specific prostatic), așa cum fac întotdeauna. De data aceasta însă, PSA-ul meu era crescut.

Un RMN și o biopsie au stabilit rapid că aveam un cancer de prostată destul de agresiv.

Acum un an, aproape exact în ziua respectivă, pe 6 decembrie, am suferit o prostatectomie radicală. Și am crezut că asta a fost tot.

Dar apoi, șase luni mai târziu, PSA-ul meu era din nou în creștere și o altă scanare a arătat că cancerul de prostată se răspândise la osul pelvin.

Am început să iau medicamente la scurt timp după aceea și chiar în această dimineață am terminat șapte săptămâni și jumătate de radioterapie. Călătoria continuă”, a adăugat Hislop.

Shaka Hislop: „Testarea salvează vieți. Mi-a salvat-o și mie”

Ulterior, acesta i-a îndemnat apoi pe bărbații din grupele de vârstă cu risc crescut să facă controale regulate.

„Medicii recomandă ca toți bărbații cu vârsta peste 50 de ani să își verifice periodic nivelul PSA. Dacă sunteți de origine africană, vârsta scade la 40 de ani.

Dacă ești undeva, cum ar fi Marea Britanie sau în altă parte, unde testele PSA nu sunt încurajate, trebuie să insiști.

Faptul că există antecedente de cancer în familie nu contează. Am făcut teste genetice și nu au arătat nicio trăsătură în familia mea, totuși anul acesta ar arăta că, fără a intra în prea multe detalii, nici măcar acestea nu i-au exclus pe toți membrii familiei mele apropiate.

Cea mai mare rată a mortalității prin cancer de prostată este la bărbații din Caraibe, așa că permiteți-mi să vorbesc cu comunitatea mea, cu oamenii mei. Vă rog, mergeți să vă faceți testul. Cunoașteți-vă PSA-ul, urmăriți-i istoricul.

Cancerul de prostată poate fi vindecat dacă este depistat la timp. Există tratamente pentru această boală. Testarea salvează vieți. Mi-a salvat-o pe a mea”, a concluzionat Shaka Hislop.

Shaka Hislop a participat la Cupa Mondială din 2006 alături de Trinidad Tobago/ Foto: IMAGO

Cine este Shaka Hislop

Născut în Londra, Shaka Hislop ajungea în Premier League în anul 1992, când era transferat de Reading.

Timp de aproximativ 15 ani acesta a mai evoluat pentru Newcastle, West Ham sau Portsmouth.

S-a retras din activitate în anul 2007. A devenit analist TV pentru postul ESPN unde a devenit unul dintre cei mai buni analiști și a atras un public și mai larg.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport