Halep a lămurit misterul VIDEO. Întrebarea primită de fostul lider WTA la  Turneul Campioanelor: „Nu am energia necesară pentru asta” +15 foto
Simona Halep. Foto: Getty Images
Tenis

Halep a lămurit misterul VIDEO. Întrebarea primită de fostul lider WTA la Turneul Campioanelor: „Nu am energia necesară pentru asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 10:44
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 10:45
  • Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a fost întrebată dacă se gândește să devină antrenoare, după retragerea din tenis.
  • Răspunsul dat de câștigătoarea a 24 de titluri WTA, în rândurile de mai jos.

Simona Halep a fost întrebată și despre viața ei după retragerea din tenis, dar și ce îi lipsește cel mai mult după ce a pus racheta în cui.

Renunță la Guardiola pentru Chivu Jucătorul împrumutat de Inter a făcut anunțul așteptat de român: „Sper să mă cumpere”
Citește și
Renunță la Guardiola pentru Chivu Jucătorul împrumutat de Inter a făcut anunțul așteptat de român: „Sper să mă cumpere”
Citește mai mult
Renunță la Guardiola pentru Chivu Jucătorul împrumutat de Inter a făcut anunțul așteptat de român: „Sper să mă cumpere”

Simona Halep: „Îmi place să stau mai mult acasă”

Prezentă la Turneul Campioanelor, competiție ce se desfășoară între 1 și 8 noiembrie, Simona Halep a fost întrebată dacă se gândește să devină antrenor, cum fac multe alți sportivi după retragere.

„În acest moment, nu. Nu mă gândesc la asta. Probabil în următorii ani. Nu am energia necesară pentru asta. Ar însemna să călătoresc din nou. Acum prefer să stau mai mult acasă”, a declarat Simona Halep în interviul acordat pentru Tennis Channel.

Întrebată și ce îi lipsește cel mai mult din cadrul competițiilor WTA, Simona Halep a mai adăugat:

„Îmi lipsește adrenalina, câștigarea meciurilor. Presiunea pe care o aveam în timpul partidelor, toată munca cu echipa, cu oamenii din jur”.

Simona Halep: „Am nevoie de odihnă”

Fosta tenismenă a vorbit și despre viața ei de după retragerea din activitate.

„Nu mai am un program fix. Pot să mă trezesc dimineața și să nu am nimic de făcut. Am nevoie de odihnă.

Am muncit atât de mulți ani în fiecare zi. Presiunea, tensiunea, totul m-a epuizat. Acum mă bucur de viață și de timpul liber”, a mai spus Simona Halep.

În ceea ce privește Turneul Campioanelor, Simona Halep a mărturisit că Aryna Sabalenka și Iga Swiatek au șanse să câștige competiția.

„În ultimii ani, Sabalenka și Swiatek au dominat tenisul. Au încredere, o încredere extraordinară. Spun mereu că cele care vin aici, la finala WTA, au șansa de a câștiga acest turneu, pentru că sunt cele mai bune jucătoare din lume. Așadar, trebuie să fie încrezătoare că au șansa lor”.

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open.

Românca a cucerit 24 de titluri WTA la simplu de-a lungul carierei sale, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

RKZ_9431.JPG
RKZ_9431.JPG

Galerie foto (15 imagini)

RKZ_7844.JPG RKZ_7923.JPG RKZ_8439.JPG RKZ_8565.JPG RKZ_8638.JPG
+15 Foto
labels.photo-gallery

Turneele câștigate de Simona Halep

  • 2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia
  • 2014: Doha, București
  • 2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells
  • 2016: Madrid, București, Montreal
  • 2017: Madrid
  • 2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal
  • 2019: Wimbledon
  • 2020: Dubai, Praga, Roma
  • 2022: Melbourne, Toronto.

Citește și

Mourinho, vizită-surpriză VIDEO. Unde a fost surprins tehnicianul portughez: „Face parte din cultura clubului Benfica”
Campionate
10:10
Mourinho, vizită-surpriză VIDEO. Unde a fost surprins tehnicianul portughez: „Face parte din cultura clubului Benfica”
Citește mai mult
Mourinho, vizită-surpriză VIDEO. Unde a fost surprins tehnicianul portughez: „Face parte din cultura clubului Benfica”
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
Diverse
09:00
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
Citește mai mult
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
tenis simona halep cariera Turneul Campioanelor
Știrile zilei din sport
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Superliga
04.11
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Citește mai mult
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Superliga
04.11
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Citește mai mult
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Superliga
04.11
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Citește mai mult
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Liga Campionilor
04.11
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real. Ce a dictat în final
Citește mai mult
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:10
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul
22:50
„CSA nu va lua nimic” FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
„CSA nu va lua nimic”  FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
23:14
Reacția FRF Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”
Reacția FRF  Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”
23:32
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real. Ce a dictat în final
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
Diverse
04.11
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
Citește mai mult
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Campionate
04.11
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Citește mai mult
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Campionate
04.11
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Citește mai mult
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”
Superliga
04.11
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”
Citește mai mult
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 28 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share