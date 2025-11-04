Halep a lămurit misterul VIDEO. Întrebarea primită de fostul lider WTA la Turneul Campioanelor: „Nu am energia necesară pentru asta”

Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a fost întrebată dacă se gândește să devină antrenoare, după retragerea din tenis.

a fost întrebată dacă se gândește să devină antrenoare, după retragerea din tenis. Răspunsul dat de câștigătoarea a 24 de titluri WTA, în rândurile de mai jos.

Simona Halep a fost întrebată și despre viața ei după retragerea din tenis, dar și ce îi lipsește cel mai mult după ce a pus racheta în cui.

Simona Halep: „Îmi place să stau mai mult acasă”

Prezentă la Turneul Campioanelor, competiție ce se desfășoară între 1 și 8 noiembrie, Simona Halep a fost întrebată dacă se gândește să devină antrenor, cum fac multe alți sportivi după retragere.

„În acest moment, nu. Nu mă gândesc la asta. Probabil în următorii ani. Nu am energia necesară pentru asta. Ar însemna să călătoresc din nou. Acum prefer să stau mai mult acasă”, a declarat Simona Halep în interviul acordat pentru Tennis Channel.

Întrebată și ce îi lipsește cel mai mult din cadrul competițiilor WTA, Simona Halep a mai adăugat:

„Îmi lipsește adrenalina, câștigarea meciurilor. Presiunea pe care o aveam în timpul partidelor, toată munca cu echipa, cu oamenii din jur”.

Simona Halep: „Am nevoie de odihnă”

Fosta tenismenă a vorbit și despre viața ei de după retragerea din activitate.

„Nu mai am un program fix. Pot să mă trezesc dimineața și să nu am nimic de făcut. Am nevoie de odihnă.

Am muncit atât de mulți ani în fiecare zi. Presiunea, tensiunea, totul m-a epuizat. Acum mă bucur de viață și de timpul liber”, a mai spus Simona Halep.

În ceea ce privește Turneul Campioanelor, Simona Halep a mărturisit că Aryna Sabalenka și Iga Swiatek au șanse să câștige competiția.

„În ultimii ani, Sabalenka și Swiatek au dominat tenisul. Au încredere, o încredere extraordinară. Spun mereu că cele care vin aici, la finala WTA, au șansa de a câștiga acest turneu, pentru că sunt cele mai bune jucătoare din lume. Așadar, trebuie să fie încrezătoare că au șansa lor”.

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open.

Românca a cucerit 24 de titluri WTA la simplu de-a lungul carierei sale, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

Turneele câștigate de Simona Halep

2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

2014: Doha, București

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2016: Madrid, București, Montreal

2017: Madrid

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2019: Wimbledon

2020: Dubai, Praga, Roma

2022: Melbourne, Toronto.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport