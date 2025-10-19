Acuzații după U Craiova - Slobozia Eliminarea lui Antoche l-a făcut să-și pună semne de întrebare: „Mi se pare o porcărie”

U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA 3-1. Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori din România, a criticat eliminarea lui Marius Antoche (33 de ani), fundașul oaspeților.

În minutul 34, Antoche l-a trântit la pământ pe Oleksandr Romanchuk, în încercarea de a ajunge la o minge centrată din corner.

Inițial, Andrei Florin lăsase jocul să continue, dar a fost avertizat din camera VAR, iar după ce a revăzut faza pe monitor a decis să-i acorde cartonașul roșu jucătorului ialomițenilor.

Bogdan Cosmescu: „Dacă la aşa ceva găsim să dăm roşu, s-a terminat fotbalul”

Comentatorul sportiv a dat de înțeles că „centralul” partidei a fost influențat de presiunea pusă de oficialii clubului din Bănie cu privire la unele decizii controversate pe care le luase acesta în alte partide.

„Gestul lui Antoche (n.r. și-a făcut cruce după ce a fost eliminat) mi se pare cel mai elocvent. Are dreptate.

Dacă la aşa ceva găsim să dăm roşu, s-a terminat fotbalul. Există argumente, îl atinge cu cotul pe faţă. L-a lovit? La un cot în gură nu mai ai dinţi în gură. Doar îl atinge.

Nu aş da niciodată roşu. După părerea mea e dat nu uşor, extraordinar de uşor. Îl atinge, nu mai facem diferenţa între lovitură şi atingere? Îl şterge. Mi se pare o porcărie să rupi echilibrul pentru aşa ceva.

Este dezamăgitor să dai un asemenea cartonaş. Nu ar fi departe să spun că este o urmare vagă a presiunilor pe care Rădoi le-a făcut în ultima vreme la adresa arbitrilor. Când iei un cot în gură nu te mai ridici”, a declarat Cosmescu la Prima Sport, citat de orangesport.ro

Brigada de arbitri de la Universitatea Craiova - Unirea Slobozia:

Arbitru : Andrei Florin

: Andrei Florin Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo și Vodă Alexandru. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Slabu Stelian

Unirea Slobozia a marcat in inferioritate numerică, dar nu a rezistat

La două minute de la eliminarea lui Antoche, Ștefan Baiaram a deschis scorul pentru olteni.

În ciuda faptului că evolua în inferioritate numerică, Slobozia a reușit să restabilească egalitate prin Jayson Papeau în minutul 61.

După o nouă mare ocazie ratată de fostul jucător al Rapidului, Craiova mai marcat de două ori prin Mekvabishvili și Mora pentru a-și asigura toate cele trei puncte.

În urma acestui rezultat, formația antrenată de Mirel Rădoi a urcat pe locul 2, cu 27 de puncte, la unul în spatele liderului FC Botoșani, în timp ce Unirea Slobozia a rămas pe 6, cu 18 puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport