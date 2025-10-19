Acuzații după U Craiova - Slobozia Eliminarea lui Antoche l-a făcut să-și pună semne de întrebare: „Mi se pare o porcărie” +14 foto
Eliminarea lui Antoche/ Foto: captură Prima Sport
Superliga

Acuzații după U Craiova - Slobozia Eliminarea lui Antoche l-a făcut să-și pună semne de întrebare: „Mi se pare o porcărie”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 17:42
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 17:42
  • U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA 3-1. Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori din România, a criticat eliminarea lui Marius Antoche (33 de ani), fundașul oaspeților.

În minutul 34, Antoche l-a trântit la pământ pe Oleksandr Romanchuk, în încercarea de a ajunge la o minge centrată din corner.

Inițial, Andrei Florin lăsase jocul să continue, dar a fost avertizat din camera VAR, iar după ce a revăzut faza pe monitor a decis să-i acorde cartonașul roșu jucătorului ialomițenilor.

Triplă de senzație FOTO. Lionel Messi a înscris trei goluri și a dus-o pe Inter Miami în play-off-ul MLS » Prima reușită, o bijuterie!
Citește și
Triplă de senzație FOTO. Lionel Messi a înscris trei goluri și a dus-o pe Inter Miami în play-off-ul MLS » Prima reușită, o bijuterie!
Citește mai mult
Triplă de senzație FOTO. Lionel Messi a înscris trei goluri și a dus-o pe Inter Miami în play-off-ul MLS » Prima reușită, o bijuterie!

Bogdan Cosmescu: „Dacă la aşa ceva găsim să dăm roşu, s-a terminat fotbalul

Comentatorul sportiv a dat de înțeles că „centralul” partidei a fost influențat de presiunea pusă de oficialii clubului din Bănie cu privire la unele decizii controversate pe care le luase acesta în alte partide.

„Gestul lui Antoche (n.r. și-a făcut cruce după ce a fost eliminat) mi se pare cel mai elocvent. Are dreptate.

Dacă la aşa ceva găsim să dăm roşu, s-a terminat fotbalul. Există argumente, îl atinge cu cotul pe faţă. L-a lovit? La un cot în gură nu mai ai dinţi în gură. Doar îl atinge.

Eliminarea lui Marius Antoche în Craiova - Slobozia Foto captura Prima Sport (2).jpeg
Eliminarea lui Marius Antoche în Craiova - Slobozia Foto captura Prima Sport (2).jpeg

Galerie foto (14 imagini)

Eliminarea lui Marius Antoche în Craiova - Slobozia Foto captura Prima Sport (1).jpeg Eliminarea lui Marius Antoche în Craiova - Slobozia Foto captura Prima Sport (2).jpeg Eliminarea lui Marius Antoche în Craiova - Slobozia Foto captura Prima Sport (3).jpeg Eliminarea lui Marius Antoche în Craiova - Slobozia Foto captura Prima Sport (4).jpeg Eliminarea lui Marius Antoche în Craiova - Slobozia Foto captura Prima Sport (5).jpeg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Nu aş da niciodată roşu. După părerea mea e dat nu uşor, extraordinar de uşor. Îl atinge, nu mai facem diferenţa între lovitură şi atingere? Îl şterge. Mi se pare o porcărie să rupi echilibrul pentru aşa ceva.

Este dezamăgitor să dai un asemenea cartonaş. Nu ar fi departe să spun că este o urmare vagă a presiunilor pe care Rădoi le-a făcut în ultima vreme la adresa arbitrilor. Când iei un cot în gură nu te mai ridici”, a declarat Cosmescu la Prima Sport, citat de orangesport.ro

Brigada de arbitri de la Universitatea Craiova - Unirea Slobozia:

  • Arbitru: Andrei Florin
  • Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo și Vodă Alexandru. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Slabu Stelian

Unirea Slobozia a marcat in inferioritate numerică, dar nu a rezistat

La două minute de la eliminarea lui Antoche, Ștefan Baiaram a deschis scorul pentru olteni.

În ciuda faptului că evolua în inferioritate numerică, Slobozia a reușit să restabilească egalitate prin Jayson Papeau în minutul 61.

După o nouă mare ocazie ratată de fostul jucător al Rapidului, Craiova mai marcat de două ori prin Mekvabishvili și Mora pentru a-și asigura toate cele trei puncte.

În urma acestui rezultat, formația antrenată de Mirel Rădoi a urcat pe locul 2, cu 27 de puncte, la unul în spatele liderului FC Botoșani, în timp ce Unirea Slobozia a rămas pe 6, cu 18 puncte.

Citește și

Acorduri secrete cu piața neagră Cluburi din Premier League, suspectate de legături cu case de pariuri asiatice fără licență. Ce riscă
Campionate
16:46
Acorduri secrete cu piața neagră Cluburi din Premier League, suspectate de legături cu case de pariuri asiatice fără licență. Ce riscă
Citește mai mult
Acorduri secrete cu piața neagră Cluburi din Premier League, suspectate de legături cu case de pariuri asiatice fără licență. Ce riscă
A început „războiul” galeriilor Mesajul postat de  Peluza Cătălin Hîldan înainte de Dinamo - Rapid: „În 10 ani, sărbătoresc un mileniu”
Superliga
16:39
A început „războiul” galeriilor Mesajul postat de Peluza Cătălin Hîldan înainte de Dinamo - Rapid: „În 10 ani, sărbătoresc un mileniu”
Citește mai mult
A început „războiul” galeriilor Mesajul postat de  Peluza Cătălin Hîldan înainte de Dinamo - Rapid: „În 10 ani, sărbătoresc un mileniu”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Universitatea Craiova Bogdan Cosmescu Unirea Slobozia eliminare andrei florin marius antoche
Știrile zilei din sport
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Superliga
19.10
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Citește mai mult
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Alte sporturi
19.10
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! » „Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul românesc e în colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație”
Citește mai mult
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Baschet
19.10
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Citește mai mult
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Diverse
19.10
Vrea să investească în România Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Citește mai mult
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:31
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?
00:18
Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore
Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore
23:17
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu
22:34
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
Top stiri din sport
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Alte sporturi
19.10
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Citește mai mult
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Stranieri
19.10
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Citește mai mult
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Superliga
19.10
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă, pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Citește mai mult
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul
Superliga
19.10
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul
Citește mai mult
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 26 rapid 37 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share