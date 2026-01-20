Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, va fi ambasador onorific al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca

Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, chiar după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open, scor 1-6, 1-6.

Simona Halep este noul ambasador al Transylvania Open: „Aici am simțit susținerea fanilor la cel mai înalt nivel”

„Transylvania Open este, pentru mine, mai mult decât un turneu. Este locul unde am simțit susținerea fanilor români la cel mai înalt nivel și unde am trăit momente care vor rămâne mereu aproape de inima mea.

Mă bucur să revin și să pot contribui cu un alt fel de energie, aceea de a sprijini și încuraja viitoarele generații”, a spus Halep, conform unui comunicat oficial al turneului.

Potrivit organizatorilor, fosta sportivă cu 24 de titluri WTA va fi prezentă pe toată durata turneului și va participa la mai multe momente speciale: întâlniri cu jucătoarele aflate în competiție, sesiuni dedicate copiilor de mingi și voluntarilor, precum și la ceremonia oficială de la final, când va înmâna trofeul Transylvania Open 2026.

A șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 va avea loc între 31 ianuarie și 7 februarie, în BTarena din Cluj-Napoca.

Se joacă în sală, pe hard, pe două terenuri, cu 32 de jucătoare la simplu și 16 perechi la dublu.

aproximativ 260.000 de euro reprezintă fondul total de premiere al turneului

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open.

Românca a cucerit 24 de titluri WTA la simplu de-a lungul carierei sale, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

Turneele câștigate de Simona Halep

2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

2014: Doha, București

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2016: Madrid, București, Montreal

2017: Madrid

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2019: Wimbledon

2020: Dubai, Praga, Roma

2022: Melbourne, Toronto.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport