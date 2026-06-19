Dubii în privința lui Ngezana Mihai Stoica, pregătit să ia măsuri în privința fundașului de la FCSB: „Nu cred că se întoarce”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central sud-african operat recent la menisc.

Oficialul campioanei spune că Ngezana ar urma să lipsească mai multe luni, dar există și altă problemă: Stoica nu este sigur că fundașul se va prezenta la reunirea echipei.

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Ngezana s-a aflat într-o continuă dispută cu oficialii FCSB în prima jumătate a acestui an, după ce a refuzat să se opereze la genunchi, sperând că ar putea evolua la CM 2026.

Totuși, Ngezana nu a fost inclus de selecționerul Hugo Broos în lotul preliminar al Africii de Sud pentru turneul final din această vară.

Mihai Stoica, îngrijorat în cazul Ngezana: „Am un feeling că nu se întoarce”

Întrebat când ar urma ca fundașul să revină pe teren, Mihai Stoica a spus:

„În 3-4 luni. Pentru mine e important să revină la echipă, să fie pe 25 sau pe 26 în Olanda.

Dar am dubii mari de tot și acum cred că o să fac întâmpinare la Comisie pentru că eu cred că nu se întoarce. Am eu așa un feeling”, a spus oficialul FCSB-ului, în cadrul emisiunii Fotbal Show, de la Prima Sport.

106 meciuri a adunat Ngezana la FCSB, club la care a ajuns în 2023. Fundașul a bifat 11 apariții pentru naționala Africii de Sud, dintre care 4 în preliminariile pentru Cupa Mondială

Mihai Stoica a vorbit și despre situația altor jucători din defensiva echipei.

„Ce-mi pare mie rău e că n-am prelungit, deși aveam opțiune, la Graovac. Pentru că țin foarte mult la el, e un fotbalist bun, acoperea două posturi și e un băiat excepțional.

Crețu nu și-a prelungit încă înțelegerea, dar va prelungi”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

După ce a fost nevoită să evolueze în play-out, FCSB și-a salvat sezonul după ce au trecut pe rând de FC Botoșani (4-3) și Dinamo (2-1) în barajul pentru Conference League.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2

Acum, FCSB se pregătește pentru meciul din turul 2 preliminar al Conference League, unde o va întâlni pe FK Auda, formație din Letonia.

Meciul tur va avea loc la București, pe 23 iulie, iar returul se va disputa la Riga, pe 30 iulie.

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