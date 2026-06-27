Transferă de la FCSB Charalambous l-ar fi convins să i se alăture în Grecia! Detaliile mutării

Alexandru Pantea (22 de ani), jucătorul celor de la FCSB, ar fi fost trimis sub formă de împrumut la Levadiakos, noua echipă a lui Elias Charalambous (45 de ani).

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Joi, Mihai Stoica a anunțat că fundașul dreapta al roș-albaștrilor a fost împrumutat în Grecia, dar a evitat să ofere detalii suplimentare referitoare la această mutare.

Alexandru Pantea, sub comanda lui Charalambous la Levadiakos

Conform presei din Grecia, Levadiakos ar fi ajuns la un acord cu FCSB pentru împrumutul lui Alexandru Pantea, cu opțiunea de cumpărare definitivă.

Formația elenă a fost nevoită să se întărească pe flancul drept, după ce titularul incontestabil al echipei, Triantafyllos Tsapras (24 de ani), a fost transferat de rivala Panathinaikos, conform athletiko.gr.

Astfel, Pantea va lucra din nou cu Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB sub comanda căruia a jucat 71 de meciuri.

La Levadiakos, fundașul dreapta român ar urma să colaboreze și cu Mihai Pintilii, care a acceptat să facă parte din staff-ul cipriotului.

700.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Pantea, conform Transfermarkt

Crescut de academia celor de la FCSB, Alexandru Pantea a mai jucat la Hermannstadt, sub formă de împrumut, în sezonul 2021/2022.

În tricoul sibienilor a jucat 30 de meciuri, în care a reușit 2 pase decisive.

În schimb, pentru FCSB, Pantea a bifat nu mai puțin de 104 prezențe și și-a trecut în cont 6 pase de gol.

Pantea a plecat împrumut. A plecat în Grecia. (n.r. Cu opțiune de cumpărare ulterioară?) Da. Nu (n.r. nu vrea să numească numele echipei), că trebuie să facă vizita medicală. Pentru ce? După aia să ajungem într-o situație cum a fost cu Anderson Ceara Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

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