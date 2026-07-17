Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 17-18-19 iulie în marile orașe din România

Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 17-18-19 iulie.

La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

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Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 17-18 -19 iulie

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 17-18-19 iulie.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 17 iulie

FC Voluntari – FC Botoșani (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Voluntari

FCSB – FC Argeș (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Steaua

Bucharest Town Charity Run (alergare și cauze umanitare), ora 11, Arena Națională

Sâmbătă, 18 iulie

Bucharest Town Charity Run (alergare și cauze umanitare), ora 11, Arena Națională

Duminică, 19 iulie

Bucharest Town Charity Run (alergare și cauze umanitare), ora 11, Arena Națională

World Cup Watch Party & Disc Golf (golf), ora 14:00, Clubul Diplomaților

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 17 iulie

Clase de Yoga și Pilates (yoga), ora 10:00, castel Banffy

Campionatul European de handbal masculin U20 semifinale (handbal), ora 17:00, BT Arena

Sâmbătă, 18 iulie

Clase de Yoga și Pilates (yoga), ora 10:00, castel Banffy

Duminică, 19 iulie

Universitatea Cluj – Farul Constanța (fotbal, Liga 1), ora 17:00, stadion Cluj Arena

Clase de Yoga și Pilates (yoga), ora 10:00, castel Banffy

Campionatul European de handbal masculin U20 finale (handbal), ora 16:00, BT Arena

TIMIȘOARA

Vineri, 17 iulie

Timișoara Triathlon 2026, deschiderea competiției (triathlon), ora 17:00, Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara

Sâmbătă, 18 iulie

Timișoara Triathlon 2026 (triathlon), ora 07:00, Canalul Bega

Duminică, 19 iulie

Timișoara Triathlon 2026, festivitate premiere (triathlon), ora 12:00, Piața Libertății

IAȘI

Vineri, 17 iulie

UniCredit Iași Open WTA 250, sferturi (tenis), ora 11:00, baza sportivă Ciric

Sâmbătă, 18 iulie

UniCredit Iași Open WTA 250, semifinale (tenis), ora 14:00, baza sportivă Ciric

Duminică, 19 iulie

UniCredit Iași Open WTA 250, finală dublu (tenis), ora 15:00, baza sportivă Ciric

UniCredit Iași Open WTA 250, finală simplu (tenis), ora 17:00, baza sportivă Ciric

BRAȘOV

Vineri, 17 iulie

Campionatul European de Aeromodelism FAI F1E (aeromodelism), ora 07:00, zona Rupea

Sâmbătă, 18 iulie

Campionatul European de Aeromodelism FAI F1E (aeromodelism), ora 07:00, zona Rupea

Duminică, 19 iulie

Campionatul European de Aeromodelism FAI F1E (aeromodelism), ora 07:00, zona Rupea

CRAIOVA

Sâmbătă, 18 iulie

Universitatea Craiova – UTA Arad (fotbal, Liga 1), ora 21:15, stadion Ion Oblemenco

CONSTANȚA

Sâmbătă, 18 iulie

Turneul Memorial de Beach Volley „Paul Cămui” (beach volley), ora 10:00, plaja MaNo Beach din Mamaia

PLOIEȘTI

Vineri, 17 iulie

BCR Sport Arena Streetball 2026 (baschet 3x3; concursuri de slam dunk, etc), ora 16:00, Bulevardul Castanilor

Sâmbătă, 18 iulie

BCR Sport Arena Streetball 2026 (baschet 3x3; concursuri de slam dunk, etc), ora 10:00, Bulevardul Castanilor

Duminică, 19 iulie

Petrolul Ploiești – Dinamo București (fotbal, Liga 1), ora 19:30, stadion Ilie Oană

BCR Sport Arena Streetball 2026 (baschet 3x3; concursuri de slam dunk, etc), ora 10:00, Bulevardul Castanilor

GALAȚI

Sâmbătă, 18 iulie

Oțelul Galați – CFR Cluj (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Oțelul

Duminică, 19 iulie

Evenimentul urban „D'n'Bike & Run Galați” - Ediția I (ciclism și alergare), ora 16:30, Parcul Țiglina

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