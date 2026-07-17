Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 17-18-19 iulie în marile orașe din România

- Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 17-18-19 iulie.
- La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.
Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 17-18-19 iulie
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 17-18-19 iulie.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Vineri, 17 iulie
- FC Voluntari – FC Botoșani (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Voluntari
- FCSB – FC Argeș (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Steaua
- Bucharest Town Charity Run (alergare și cauze umanitare), ora 11, Arena Națională
Sâmbătă, 18 iulie
- Bucharest Town Charity Run (alergare și cauze umanitare), ora 11, Arena Națională
Duminică, 19 iulie
- Bucharest Town Charity Run (alergare și cauze umanitare), ora 11, Arena Națională
- World Cup Watch Party & Disc Golf (golf), ora 14:00, Clubul Diplomaților
CLUJ-NAPOCA
Vineri, 17 iulie
- Clase de Yoga și Pilates (yoga), ora 10:00, castel Banffy
- Campionatul European de handbal masculin U20 semifinale (handbal), ora 17:00, BT Arena
Sâmbătă, 18 iulie
- Clase de Yoga și Pilates (yoga), ora 10:00, castel Banffy
Duminică, 19 iulie
- Universitatea Cluj – Farul Constanța (fotbal, Liga 1), ora 17:00, stadion Cluj Arena
- Clase de Yoga și Pilates (yoga), ora 10:00, castel Banffy
- Campionatul European de handbal masculin U20 finale (handbal), ora 16:00, BT Arena
TIMIȘOARA
Vineri, 17 iulie
- Timișoara Triathlon 2026, deschiderea competiției (triathlon), ora 17:00, Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara
Sâmbătă, 18 iulie
- Timișoara Triathlon 2026 (triathlon), ora 07:00, Canalul Bega
Duminică, 19 iulie
- Timișoara Triathlon 2026, festivitate premiere (triathlon), ora 12:00, Piața Libertății
IAȘI
Vineri, 17 iulie
- UniCredit Iași Open WTA 250, sferturi (tenis), ora 11:00, baza sportivă Ciric
Sâmbătă, 18 iulie
- UniCredit Iași Open WTA 250, semifinale (tenis), ora 14:00, baza sportivă Ciric
Duminică, 19 iulie
- UniCredit Iași Open WTA 250, finală dublu (tenis), ora 15:00, baza sportivă Ciric
- UniCredit Iași Open WTA 250, finală simplu (tenis), ora 17:00, baza sportivă Ciric
BRAȘOV
Vineri, 17 iulie
Campionatul European de Aeromodelism FAI F1E (aeromodelism), ora 07:00, zona Rupea
Sâmbătă, 18 iulie
- Campionatul European de Aeromodelism FAI F1E (aeromodelism), ora 07:00, zona Rupea
Duminică, 19 iulie
- Campionatul European de Aeromodelism FAI F1E (aeromodelism), ora 07:00, zona Rupea
CRAIOVA
Sâmbătă, 18 iulie
- Universitatea Craiova – UTA Arad (fotbal, Liga 1), ora 21:15, stadion Ion Oblemenco
CONSTANȚA
Sâmbătă, 18 iulie
- Turneul Memorial de Beach Volley „Paul Cămui” (beach volley), ora 10:00, plaja MaNo Beach din Mamaia
PLOIEȘTI
Vineri, 17 iulie
- BCR Sport Arena Streetball 2026 (baschet 3x3; concursuri de slam dunk, etc), ora 16:00, Bulevardul Castanilor
Sâmbătă, 18 iulie
- BCR Sport Arena Streetball 2026 (baschet 3x3; concursuri de slam dunk, etc), ora 10:00, Bulevardul Castanilor
Duminică, 19 iulie
- Petrolul Ploiești – Dinamo București (fotbal, Liga 1), ora 19:30, stadion Ilie Oană
- BCR Sport Arena Streetball 2026 (baschet 3x3; concursuri de slam dunk, etc), ora 10:00, Bulevardul Castanilor
GALAȚI
Sâmbătă, 18 iulie
- Oțelul Galați – CFR Cluj (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Oțelul
Duminică, 19 iulie
- Evenimentul urban „D'n'Bike & Run Galați” - Ediția I (ciclism și alergare), ora 16:30, Parcul Țiglina