Lamine Yamal, pus la zid Starul catalanilor a intrat în vizorul Israelului, după ce a fluturat steagul Palestinei: „A ales să alimenteze ura”

Lamine Yamal (18 ani), extrema celor de la Barcelona, a ajuns în centrul unei controverse după parada de celebrare a titlului cucerit de clubul catalan.

Fotbalistul a fluturat steagul Palestinei în timpul festivităților organizate de Barcelona după câștigarea campionatului, iar gestul său a provocat reacții puternice la nivel politic.

Momentul a avut loc în timpul paradei cu autocarul descoperit, la care au asistat aproximativ 750.000 de suporteri.

Ministrul Apărării din Israel îl critică pe Lamine Yamal: „A ales să alimenteze ura”

Gestul său a atras un răspuns dur din partea ministrului israelian al Apărării, Israel Katz, care l-a acuzat pe jucător că ar fi alimentat ura împotriva Israelului.

„Lamine Yamal a ales să incite împotriva Israelului și să alimenteze ura, în timp ce soldații noștri luptă împotriva organizației teroriste Hamas, o organizație care a masacrat, violat, ars și ucis copii, femei și bătrâni evrei pe 7 octombrie.

Cine susține acest tip de mesaje trebuie să se întrebe: consideră acest lucru umanitar? Este moral?

În calitate de ministru al Apărării al Statului Israel, nu voi păstra tăcerea în fața incitării împotriva Israelului și împotriva poporului evreu.

Mă aștept ca un club mare și respectat precum FC Barcelona să se delimiteze de aceste declarații și să clarifice, fără echivoc, că nu există loc pentru incitare sau pentru sprijinirea terorismului”, a transmis oficialul pe „X”.

Subiectul a fost comentat și de Hansi Flick. Antrenorul Barcelonei a spus că nu i-a plăcut gestul lui Yamal și că a discutat cu fotbalistul, dar a subliniat că jucătorul este major și își asumă propriile decizii.

Conflictul din Gaza a început pe 7 octombrie 2023, când Hamas a lansat un atac coordonat asupra Israelului, din Fâșia Gaza.

Atacul a fost cel mai sângeros din istoria Israelului: peste 1.200 de persoane au fost ucise, majoritatea civili israelieni, conform reuters.com.

Israelul a răspuns printr-o amplă ofensivă militară în Gaza, declarând că obiectivul este distrugerea Hamas și eliberarea ostaticilor. De atunci, războiul a provocat pierderi uriașe în rândul populației palestiniene și a dus la o criză umanitară majoră.

72.000 de palestinieni au fost uciși până în februarie, potrivit autorităților din Gaza, de la începutul războiului, iar alte zeci de mii de victime ar putea fi încă sub dărâmături

Pe lângă civilii uciși, infrastructura din Gaza a fost grav afectată, inclusiv spitale, locuințe, școli și rețele de apă și electricitate.

Gestul lui Lamine Yamal nu este singular în SPania

În ultimul an, în Spania au existat numeroase manifestații și gesturi publice de susținere pentru Palestina, printre care și discursul lui Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, de la începutul acestui an.

Și Rayo Vallecano și-a arătat solidaritatea cu Palestina. După victoria din prima manșă din semifinalele Conference League, 1-0 cu Strasbourg, jucătorii echipei spaniole au sărbătorit alături de fani.

La un moment dat, Ilias Akhomach a sprintat în mulțime pentru a lua un steag al Palestinei.

Internaționalul marocan născut în Spania l-a așezat pe gazon în fața echipei, în aplauzele publicului, care a început să scandeze „Free Palestine” (n.r. - Palestina Liberă), scrie football-espana.net.

Special mention to Moroccan international Ilias Akhomach who brought the flag to the field. The entire stadium ended up chanting "Free Palestine." — Leyla Hamed (@leylahamed) May 1, 2026

