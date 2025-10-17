Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”

Sorana Cîrstea (35 de ani, #51 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia).

Românca a învins-o pe elvețianca Viktorija Golubic, scor 6-2, 2-6, 6-2.

România are două reprezentante în semifinalele competiției din Japonia. După ce Jaqueline Cristian a beneficiat de abandonul principalei favorite, Sorana a avut parte de un meci dificil.

Sorana Cîrstea, în semifinale la WTA Osaka

Cîrstea și-a surclasat adversara în primul set, unul în care a reușit două break-uri și s-a impus în toate game-urile de serviciu.

În setul secund, Golubic s-a desprins rapid la 4-0 și nu a mai putut fi prinsă din urmă de româncă.

Sorana a rămas concentrată, a forțat la jumătatea setului decisiv și a obținut victoria după patru game-uri câștigate la rând.

11.970 de dolari este suma câștigată de Sorana Cîrstea după ce s-a calificat în semifinalele competiției din Japonia. Urcă și două locuri în clasamentul WTA Live, unde se află acum pe 49

Sorana Cîrstea se va duela pentru un loc în ultimul act al competiției cu Leylah Fernandez (23 de ani, #27 WTA). Canadianca, favorită #4, a trecut în sferturi de slovaca Rebecca Sramkova (28 de ani, #65 WTA), scor 7-6(2), 6-3.

Acesta va fi primul meci direct dintre Cîrstea și Fernandez. În 2021, Leylah era învinsă de britanica Emma Răducanu în finala de la US Open, cea mai bună performanță înregistrată de sportiva din Montreal la turneele de Grand Slam.

Sorana Cîrstea: „Cred că meciul cu Leylah Fernandez va fi plăcut de urmărit”

La finalul partidei cu Golubic, Sorana a vorbit despre ce urmează pentru ea la turneul din Osaka.

„A fost un meci dificil, Viktorija e o jucătoare talentată. A preluat initiativa în setul secund, dar am revenit și sunt mulțumită de prestația mea în fața unei jucătoare de valoare.

Sunt bucuroasă să joc în semifinale. Îmi place mult în Osaka. Mă simt bine aici. Mă aștept la un meci dificil cu Leylah, dar și eu joc bine, de asta sunt în semifinale. Cred că va fi un meci plăcut de urmărit.

Le mulțumesc fanilor pentru că au venit aici. Atmosfera a fost uimitoare. E o onoare pentru mine să joc în fața unui asemenea public”, a spus Cîrstea, la interviul de pe teren.

