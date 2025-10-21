Cum au băgat bannerele în Arenă Andrei Nicolescu a dezvăluit strategia prin care ultrașii au intrat cu mesaje vulgare la Dinamo - Rapid

Dinamo - Rapid 0-2. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a dezvăluit cum au reușit ultrașii să intre pe stadion cu bannerele care conțineau mesaje vulgare.

În derby-ul etapei 13 de pe Arena Națională, galeriile celor două rivale și-au transmis mai multe mesaje pe parcursul meciului.

Peluza „Cătălin Hîldan” a dat startul aluziilor către adversari în prima repriză. Nici galeria celor de la Rapid nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns imediat. În peluza dinamovistă au apărut bannere rasiste, iar în cea giuleșteană unele vulgare.

Dinamo - Rapid 0-2 . Andrei Nicolescu: „ N-au fost prezentate la ședință”

Președintele lui Dinamo a precizat cum au reușit ultrașii să intre cu acele bannere pe Arena Națională. Nicolescu și-a exprimat și nemulțumirea legată de firma de pază pentru că nu și-a respectat atribuțiile.

„ Bannerele n-au fost prezentate la ședință. Mesajele au fost arătate parțial, pe bucăți. Părțile triviale nu știu cum au fost împachetate și băgate în peluză de acele persoane.

Acolo au tăiat bannerul pe care ni l-au arătat nouă și au adăugat părțile vulgare.

Și noi suntem dezamăgiți de firma de pază. Aici e vorba de un text scris și aprobat, apoi tăiat în peluză și continuat cu trivialități. Avem un contract, iar firma de pază are niște obligații.

Peste unele lucruri putem trece cu vederea, nu aplicăm la literă contractul, dar acum suntem obligați să facem asta. E urât să se vadă așa ceva pe stadion în 2025”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Președintele lui Dinamo a vorbit și despre momentul din finalul meciului, atunci când gazdele au dat muzica tare pe stadion, pentru a nu se auzi bucuria rapidiștilor cu galeria:

„Cu ce am greșit? Aici pot să recunosc că așa e. Așa au stat lucrurile, după meciul cu Rapid am dat muzica tare. Am făcut-o din respect pentru suporterii noștri , nu împotriva Rapidului”.

FOTO. Dinamo - Rapid 0-2

Rapid s-a impus în fața lui Dinamo cu scorul de 2-0. Eddy Gnahore și-a trimis mingea în proprie poartă în minutul 59, iar golul al doilea al formației antrenate de Costel Gâlcă a fost reușit de Cristi Manea în minutul 74.

Mesajele transmise de galeriile celor două echipe

Fanii din peluza „Cătălin Hîldan” au afișat mai multe mesaje rasiste la adresa Rapidului. Printre acestea se numără:

„Un strigăt din sudul Arenei Naționale/ Să mor eu, băiatu', sunt originale”

„Decât toată viața ci****/ Mai bine o zi vultur”

Ultrașii PCH au făcut o ironie și la adresa lui Liviu Ungureanu, liderul galeriei lui Rapid, cunoscut drept „Bocciu”, care a revenit pe stadion după interdicția primită pentru implicarea sa în „Dosarul Pyro”.

„S-a întors după un an/ Vocea a doua a lui Salam”

Răspunsul dat de fanii Rapidului

Suporterii rapidiști nu s-au lăsat mai prejos și au oferit un răspuns rivalilor cu mesaje precum:

„Dacă fanii dinamoviști se numesc câini/ Fanele cum se numesc?”

Aceștia s-au legat de numele „Dinamo”, făcând aluzie la Dynamo Berlin, club „deținut” de Stasi, securitatea de stat din Republica Democrată Germană.

Rapidiștii au făcut referire și la Dinamo Moscova, clubul ministerului Rusiei de interne și al KGB-ului.

„Numele vostru provoacă greață/ Din Berlin până la Volga rusească”

Giuleștenii s-au legat și de relația dintre „câini” și ultrașii lui AS Roma:

„Cizma v-a dat peste cap busola/ Vă f**e Inter, Napoli sau Roma?”

Răspunsul dinamoviștilor: „Cizma v-a dat peste cap/ Alba-neagra sau furat”.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a reacționat imediat după partida din etapa 13 și a transmis, prin secretarul de stat pe probleme de discriminare, Cristian Jura, că nu poate sancționa mesajele vulgare, Jandarmeria fiind autoritatea competentă să ia astfel de măsuri.

VIDEO Scorpionul Koljic. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă în derby-ul cu Dinamo

Citește și

Liga Campionilor 20:41 Încă un talent din La Masia Cine e puștiul născut în 2008 care joacă titular la Barca în UCL Citește mai mult Încă un talent din La Masia Cine e puștiul născut în 2008 care joacă titular la Barca în UCL

VIDEO: cele mai noi imagini din sport