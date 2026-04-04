„Trebuie să fim egali toți” Costel Gâlcă, reacție dură după pedepsele primite de Rapid: „Să fie sancționate și alte echipe la fel”

Costel Gâlcă (54 de ani) a prefațat partida cu U Cluj și a vorbit despre suspendarea primită de Rapid din partea Comisiei de Disciplină.

Rapid - U Cluj se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Giuleștenii vor avea 10 sectoare închise la partida din a treia etapă a play-off-ului Ligii 1, după incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova.

În cazul unei victorii în fața celor de la U Cluj, Rapid va urca provizoriu pe prima poziție a clasamentului.

RAPID - U CLUJ. Costel Gâlcă „Cred că trebuie să fim egali toți”

Pe lângă interdicția pentru meciul cu U Cluj, Rapid va juca cu porțile închise la următoarea partidă de pe teren propriu, cu FC Argeș, fiind penalizată pentru incidentele de la meciul cu Dinamo, scor 3-2.

„Suporterii noștri sunt foarte importanți, fie că jucăm acasă sau în deplasare, pentru că vin în număr foarte mare. E important să trecem cu bine peste aceste două meciuri și apoi să-i avem alături.

Trebuie să ne mobilizăm mult mai bine, pentru că e altceva când jucăm cu un stadion plin în Giulești. Avem nevoie de acei suporteri care de multe ori ne-au dus spre victorie”, a declarat Costel Gâlcă la conferință.

Întrebat dacă i se pare că Rapid este judecată mai aspru în comparație cu alte echipe, tehnicianul a transmis:

Cred că trebuie să fim egali toți. Bănuiesc că și în alte meciuri au provocat suporterii și s-a ajuns la suspendări. Sper să nu se mai întâmple și sper ca și alte echipe, dacă greșesc cum am făcut-o noi, să fie sancționate la fel. Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

Costel Gâlcă: „Naționala României e totul pentru un antrenor”

Întrebat despre posibilitatea de a pregăti naționala României în viitor, din funcția de selecționer, Gâlcă a răspuns:

„Eu am mai spus-o, să reprezinți naționala României e totul pentru un antrenor, pentru un jucător, e important pentru fiecare.

Nu vă spun că sunt eu sau altul, dar cu siguranță că toți ne dorim să ne aflăm în această poziție, mă refer la antrenori”, a mai transmis Gâlcă.

