„Se mai întâmplă să încurci proiectele” Cum a ajuns Gigi Becali să voteze împotriva modificărilor la Legea 4
Gigi Becali. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Diverse

„Se mai întâmplă să încurci proiectele” Cum a ajuns Gigi Becali să voteze împotriva modificărilor la Legea 4

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 12:51
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 12:51
  • Ciprian Paraschiv (51 de ani), deputat AUR și inițiatorul modificărilor aduse Legii 4, susține că Gigi Becali (68 de ani) ar fi votat din greșeală împotriva proiectului adoptat de Camera Deputaților la finalul lunii iunie.
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Proiectul privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive a trecut de Parlament cu 242 de voturi „pentru”, nouă „împotrivă” și 34 de abțineri. Printre parlamentarii care s-au opus s-a numărat și patronul FCSB.

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Cum a ajuns Gigi Becali să voteze împotriva modificărilor la Legea 4

Paraschiv crede că Becali nu ar fi fost atent în momentul votului și că ar fi confundat proiectele aflate pe ordinea de zi.

„Domnia sa nu prea vine la Parlament, probabil a votat prin tabletă. Se mai întâmplă să mai încurci proiectele. Cred că a încurcat proiectele. Nu știu, n-am vorbit cu domnia sa.

Cred că am văzut și o declarație a reprezentantului suporterilor, domnul Mustață, care a spus că domnul Becali nu a fost atent la proiect”, a spus Paraschiv, conform prosport.ro.

Inițiatorul legii a respins și ideea că proiectul ar aparține exclusiv partidului din care face parte.

Declarația domniei sale nu se susține 100%. A spus că e un proiect AUR. Într-adevăr, eu mi-am asumat acest proiect, dar în momentul în care l-am finalizat au semnat alături de mine alți 13 reprezentanți din Comisia de Tineret și Sport, practic reprezentanții tuturor partidelor politice. Nu cred că apărea undeva că ar fi doar proiect AUR. Este adevărat că e asociat cu mine, pentru că eu am întreprins demersurile. Ciprian Paraschiv, deputat AUR

Ciprian Paraschiv a mai spus că a vrut ca regulile din România să fie mai apropiate de cele folosite la meciurile internaționale.

„Mi-am dorit să schimb această lege pentru că, în calitatea mea de fost observator UEFA, vedeam o diferență foarte clară între legislația românească și cea internațională. Nu «băteau» deloc.

Atunci când te duceai la un meci internațional, aveai un anumit regulament. În lege nu e nimic inventat, totul se întâmplă în lumea civilizată”.

Cele mai importante modificări din Legea 4, în forma inițiată de Ciprian Paraschiv

Proiectul de lege inițiat de Ciprian Paraschiv conține câteva modificări de impact. Cele mai spectaculoase sunt:

  • mai multe facilități pentru persoanele cu nevoi speciale: „Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”.
  • se va permite consumul de bere pe stadioane: „Organizatorul competiției va permite vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac, din hârtie sau din material plastic”

În același timp, organizatorii vor fi obligați să afișeze, în locuri vizibile, „atenționări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice”. Apoi, e interzis accesul oricărui spectator în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor halucinogene. Sau va fi evacuat ulterior dacă va fi descoperit în stadion în starea respectivă.

  • spectacolele pirotehnice vor fi legale pe stadioane: „Organizatorul de competiții sau de jocuri sportive poate desfășura spectacole pirotehnice organizate doar de către o societate specializată și autorizată conform legii și doar pe stadioane”.

Așadar, nu fanii vor putea face aceste show-uri, cum s-a întâmplat până acum, ci doar firme specializate și autorizate. De altfel, spectatorilor le va fi în continuare interzis accesul în arene cu „făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene”.

În propunerea de modificare a legii apare și acest paragraf: „Accesul minorilor în zona rezervată spectacolului pirotehnic este strict interzis”. El sugerează că show-urile nu vor avea loc în tribune, ci la marginea terenului, într-o zonă securizată anterior, pentru că în tribune sunt minori.

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