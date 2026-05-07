Sărbătoare în Ghencea CSA Steaua, mesaj la 40 de ani de la câștigarea CCE: „Momentul în care niște oameni au devenit simboluri”

Steaua București a transmis un mesaj emoționant la 40 de ani de la succesul istoric din data de 7 mai 1986.

Roș-albaștrii pregătiți de Emeric Ienei se impuneau, atunci, în finala Cupei Campionilor, după 0-0, respectiv 2-0 la penalty-uri, contra Barcelonei.

Primăria Sectorului 6 și Steaua București au făcut mai multe demersuri pentru sărbătoarea de astăzi, iar clubul a venit acum cu un mesaj de recunoștință pentru jucătorii care au scris istorie la Sevilla, în 1986.

Steaua București: „A fost momentul în care niște oameni au devenit simboluri”

„Și au trecut… 40 de ani! În noaptea magică de la Sevilla, pe 7 mai 1986, timpul parcă s-a oprit în loc. Sub cerul cald al Spaniei, pe gazonul masă de biliard, s-a scris o poveste pe care niciun român nu o va uita vreodată.

Finala Cupei Campionilor Europeni 1986 nu a fost doar un meci. A fost momentul în care niște oameni au devenit simboluri, în care o echipă a devenit legendă.

Helmuth Duckadam, cu mâinile lui, cu privirea fixă și destinul scris în palme, a făcut imposibilul posibil. Patru penalty-uri apărate. Patru bătăi de inimă care au ținut o țară întreagă în viață.

Atunci, în acea noapte, Europa nu doar că ne-a văzut, dar a auzit pentru prima dată numele Steaua București rostit cu respect, cu admirație.

Eroii nu s-au născut atunci, dar atunci au fost recunoscuți. Și au devenit ai noștri pentru totdeauna. Eroii de la Sevilla”, a transmis Steaua, pe pagina de Facebook.

Steaua o va înfrunta pe Sepsi astăzi, de la ora 19:00, în play-off-ul ligii secunde, iar clubul a pregătit mai multe surprize pentru suporterii care vor fi prezenți, atât pentru meci, cât și pentru a cinsti legendele din 1986.

