FCSB, surpriză imensă în primul 11?! Ofri Arad nu poate juca azi, Gnahore încă nu e apt fizic. Staff-ul pregătește o mutare în premieră

FCSB va debuta în noua ediția de campionat în această seară, de la 21:00, cu FC Argeș, într-un meci care se va juca în Ghencea.

Marius Baciu nu se poate baza pe mai mulți jucători, în frunte cu Ngezana și Gnahore.

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La 49 de zile de la ultimul meci al sezonului trecut, barajul cu Dinamo pentru Conference League, câștigat în prelungiri, scor 2-1, FCSB va începe astăzi noul campionat. Și va avea în fața o echipă care a fost în play-off: pe FC Argeș.

Pentru jocul de debut în Liga 1, Marius Baciu se confruntă cu probleme de lot. Mai mulți jucători sunt indisponibili pentru a fi în primul 11, din diverse motive:

Ngezana - e în recuperare după operația la genunchi

Mihai Popescu - s-a accidentat în ultimele zile

Lixandru - are un acord cu o echipă din Golf și va pleca de la FCSB

Ofri Arad - a avut o contuzie foarte puternică la coapsă, nu s-a antrenat normal mai multe zile

Miculescu - a ratat mare parte din pregătirea din cantonament, abia a revenit la ședințele de antrenament în regim normal

Gnahore - a fost transferat de puține zile și încă nu e la același nivel fizic cu colegii săi

Joao Paulo - va reveni din vacanță, după participarea la Campionatul Mondial, abia la începutul săptămânii viitoare

Din lista de mai sus, nu mai puțin de 4 nume sunt dintre mijlocașii centrali. În plus, în această vară, FCSB a renunțat la alți doi jucători care puteau acoperi poziția respectivă: Chiricheș și Baba Alhassan.

Din acest motiv, cea mai grea misiune a staff-ului condus de Marius Baciu e cea a alegerii unui fotbalist care să fie mijlocaș central, alături de Florin Tănase.

Iar una dintre variante e surprinzătoare, fiindcă n-a mai evoluat niciodată în acest rol, într-un meci oficial: Risto Radunovic.

Soluția aceasta însă a fost încercată în al doilea meci amical al stagiului din Olanda, disputa cu Al Jazira, scor 1-0.

Muntenegreanul a evoluat în centrul liniei de mijloc și a avut un randament foarte bun, lucru care îi determină pe cei care se ocupă de echipă să ia serios în calcul titularizarea lui și astăzi, cu FC Argeș, tot pe aceeași poziție.

Decizia e ușurată și de faptul că Radunovic oricum nu ar fi fost titular ca fundaș stânga, acolo unde va apărea Pădurariu, fotbalist care recent a împlinit 19 ani și pe care FCSB îl va folosi pentru a bifa regula U21.

Cum ar putea arăta FCSB în meciul de astăzi, cu FC Argeș

Târnovanu - Labonne, A. Duarte, Dawa, Pădurariu - Fl. Tănase, Radunovic - Cisotti, Oct. Popescu, Politic - Bîrligea

Cum a arătat FCSB la primul meci oficial din sezonul trecut, 5 iulie 2025, Supercupa cu CFR, scor 2-1

Târnovanu - Cercel, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec

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