alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 20:20
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 21:48
  • Stipe Perica (30 de ani), atacantul lui Dinamo, ar putea părăsi echipa condusă de Zeljko Kopic (48 de ani).
  • Atacantul nu mai face parte din planurile pentru primul „11” și a intrat în dizgrația antrenorului său.

Perica a fost criticat constant în prima jumătate a sezonului, iar de această dată nici măcar nu a fost inclus în lotul lui Kopic pentru partida Dinamo - Petrolul 1-1.

Stipe Perica ar putea ajunge la Mantova

Atacantul croat s-ar afla pe radarul echipei italiene Mantova, care ar dori să-și întărească lotul în lupta pentru evitarea retrogradării în Serie B, conform gsp.ro.

Mantova se află pe locul 18 în Serie B, prima poziție direct retrogradabilă, cu 20 de puncte, după 22 de etape.

550.000 de euro
este valoarea estimativă a croatului, conform transfermarkt.com

Perica a ajuns la Dinamo în 2025, după despărțirea de HNK Rijeka. Anterior, atacantul croat a mai jucat în Italia pentru Udinese, Frosinone, Watford sau Standard Liege, iar recent ar fi fost monitorizat și de Sporting Gijon, din liga a doua spaniolă.

În acest sezon, Perica a fost titular doar în două meciuri, iar în celelalte 14 a intrat de pe bancă. În total, a adunat 539 de minute, reușind două goluri și trei pase decisive.

Acum aproximativ două luni, Andrei Nicolescu a explicat care sunt nemulțumirile clubului legate de atacant:

Aşteptăm mai mult de la el şi cred că şi el aşteaptă mai mult de la el. El primeşte şanse, e acolo, cu noi, e un jucător important. Începe să dezamăgească suporterii, oamenii din staff. Asta e periculos. Se antrenează 10 zile, stă 4-5, se mai antrenează 5, iar stă 3 şi atunci e foarte complicat. Nu ştiu dacă gradul lui de sacrificiu i-ar permite totuşi să treacă peste zilele alea în care vrea să facă pauză Andrei Nicolescu, la Prima Sport

Cifrele lui Stipe Perica

  • Udinese: 71 de meciuri, 11 goluri, două pase de gol,
  • Maccabi Tel Aviv: 51 de meciuri, 20 de goluri, 4 pase de gol
  • Standard Liege: 38 de meciuri, 6 goluri, două pase de gol,
  • NAC Breda: 37 de meciuri, 9 goluri, două pase de gol,
  • Dinamo: 34 de meciuri, 8 goluri, 3 pase de gol,
  • NK Zadar: 20 de meciuri, 8 goluri, 1 pasă de gol,
  • Watford: 18 meciuri, un gol, o pasă de gol,
  • Mouscron: 16 meciuri, 8 goluri, o pasă de gol,
  • Kasimpasa: 14 meciuri, două goluri
  • HNK Rijeka: 8 meciuri
  • Frosinone: 8 meciuri

FOTO. Ratarea lui Perica în Botoșani - Dinamo 1-1

Ratarea lui Stipe Perica
Ratarea lui Stipe Perica

Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica
