„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB

Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, și-a lăudat jucătorii după victorie.

Tehnicianul a vorbit și despre meciul cu FCSB, din etapa următoare a Ligii 1.

Dinamo s-a impus împotriva celor de la Oțelul, grație golului marcat de Cătălin Cîrjan, în minutul 37.

Dinamo - Oțelul 1-0 . Zeljko Kopic, mulțumit de jucătorii săi: „Merităm cele trei puncte”

La finalul partidei de pe Arena Națională, tehnicianul celor de la Dinamo și-a lăudat jucătorii pentru victoria obținută și a remarcat prestația bună a căpitanului echipei.

„Am avut 1-0 din prima repriză. Trebuie să spun că Cîrjan a jucat top. În repriza secundă, am schimbat. I-am introdus pe Charalampos și Milanov să avem mai mult control.

În repriza secundă, am avut mai mult control. Dar, din nou, a fost o partidă foarte, foarte grea. Datorită mentalității noastre, spiritul nostru, conexiunea dintre noi toți, merităm aceste trei puncte”, a spus Zeljko Kopic, la Digi Sport.

Zeljko Kopic: „Trebuie să analizăm pe fiecare în parte”

Întrebat despre problemele medicale ale jucătorilor în vederea derby-ului din etapa viitoare, contra celor de la FCSB, antrenorul croat a răspuns:

„Trebuie să vedem statusul medical al tuturor jucătorilor. Este deja terminată o parte a sezonului. Multe meciuri, multe terenuri au fost grele și trebuie să analizăm fiecare jucător în parte.

Prima dată avem meciul de Cupă, la Constanța, contra Farului și după va trebui să ne pregătim pentru FCSB”.

FCSB - Dinamo se va disputa sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #19 din Liga 1

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 FC Botoșani 17 33 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 17 31 5 FC Argeș 18 30 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 18 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 18 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

