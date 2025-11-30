„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB +21 foto
Zeljko Kopic FOTO: SportPictures
Superliga

„A jucat top!" Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB

Gabriel Neagu , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 30.11.2025, ora 00:09
Actualizat: 30.11.2025, ora 00:20
  • Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, și-a lăudat jucătorii după victorie.
  • Tehnicianul a vorbit și despre meciul cu FCSB, din etapa următoare a Ligii 1.

Dinamo s-a impus împotriva celor de la Oțelul, grație golului marcat de Cătălin Cîrjan, în minutul 37.

Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Dinamo - Oțelul 1-0. Zeljko Kopic, mulțumit de jucătorii săi: „Merităm cele trei puncte”

La finalul partidei de pe Arena Națională, tehnicianul celor de la Dinamo și-a lăudat jucătorii pentru victoria obținută și a remarcat prestația bună a căpitanului echipei.

„Am avut 1-0 din prima repriză. Trebuie să spun că Cîrjan a jucat top. În repriza secundă, am schimbat. I-am introdus pe Charalampos și Milanov să avem mai mult control.

În repriza secundă, am avut mai mult control. Dar, din nou, a fost o partidă foarte, foarte grea. Datorită mentalității noastre, spiritul nostru, conexiunea dintre noi toți, merităm aceste trei puncte”, a spus Zeljko Kopic, la Digi Sport.

Zeljko Kopic: „Trebuie să analizăm pe fiecare în parte”

Întrebat despre problemele medicale ale jucătorilor în vederea derby-ului din etapa viitoare, contra celor de la FCSB, antrenorul croat a răspuns:

„Trebuie să vedem statusul medical al tuturor jucătorilor. Este deja terminată o parte a sezonului. Multe meciuri, multe terenuri au fost grele și trebuie să analizăm fiecare jucător în parte.

Prima dată avem meciul de Cupă, la Constanța, contra Farului și după va trebui să ne pregătim pentru FCSB”.

  • FCSB - Dinamo se va disputa sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #19 din Liga 1
Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
Clasamentul în Liga 1

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2FC Botoșani1733
3U Craiova1732
4Dinamo1731
5FC Argeș1830
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1824
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1819
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

otelul galati dinamo bucuresti liga 1 catalin cirjan superliga zeljko kopic
